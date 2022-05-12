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Запрет на полеты в аэропорты юга России продлили в 13-й раз

Полеты с 24 февраля не выполняются в 11 российских аэропортов, в том числе курортных Анапы и Геленджика. Запрет продлили до 19 мая
Фото: Simon Belcher / Global Look Press
Фото: Simon Belcher / Global Look Press

Ограничение полетов в 11 городов юга России продлили до 19 мая, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03:45 мск 19 мая 2022 года», — сообщили в ведомстве.

Ограничения распространяются на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Перевозку пассажиров рекомендуется организовать по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

Впервые ограничения на работу аэропортов российского юга ввели 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине. С тех пор ограничения продлевались 12 раз, в последний раз — до 13 мая.

Минтранс заявил, что на базе аэропорта Сочи, который продолжает работу, создается временный хаб. Город с мая по сентябрь 2022 года рассчитывает принять около 4,5 млн гостей, сообщала замглавы городской администрации Инна Петухова. Турпоток по сравнению с пятью месяцами высокого сезона 2021 года, по ее словам, может вырасти почти на 10%.

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При этом весь Краснодарский край роста турпотока этим летом не ожидает. Как указал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, спрос сдерживает закрытие аэропортов. По его данным на середину апреля, бронирования в Анапу на 15% хуже, чем в прошлом году, а Крым «идет в два раза хуже». Власти Крыма считают, что турпоток будет на уровне прошлогоднего.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Юлия Выродова Юлия Выродова
Аэропорты Анапа Геленджик полеты юг России воздушное пространство
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