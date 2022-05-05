Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов до 13 мая

Аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Симферополя и Элисты останутся закрыты до 13 мая, сообщила Росавиация. Ограничения были введены с началом спецоперации

Фото: Simon Belcher / Global Look Press

Росавиация еще на неделю продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России — до 3:45 мск 13 мая, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

По-прежнему закрытыми будут аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Симферополя и Элисты. Вместо этого Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниями использовать аэропорты Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод, Волгограда и Москвы.

Совокупно эти 11 аэропортов в 2021 году перевезли около 20 млн человек. В том числе 6,8 млн человек совершали полеты через симферопольский аэропорт, еще 5 млн — через краснодарский, по 2,9 млн — через аэропорты Анапы и Ростова-на-Дону.

Впервые ограничение полетов для ряда аэропортов Росавиация ввела 24 февраля. В этот день Россия начала специальную военную операцию на Украине, а Росавиация признала воздушную зону небезопасной для гражданских самолетов. С тех пор запрет на полеты регулярно продлевался, в последний раз работу аэропортов останавливали сроком до 3:45 мск 7 мая.

Компания РЖД выделила дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличила количество мест в поездах.

Из-за начала военной спецоперации России на Украине западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и весь Европейский союз закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Россия ответила на это зеркально, запретив без специального разрешения полеты над своей территорией самолетам из 36 стран.