В Крыму предсказали аналогичный прошлогоднему туристический поток летом
Туристический поток в Крым этим летом будет на уровне прошлогоднего, сезон ожидается «напряженный». Об этом «РИА Новости» сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
«Загрузка в средствах размещения летом 2022 года не отличается от загрузки на это же время в 2021 году, поэтому мы ждем с некоторыми особенностями, но достаточно серьезный, напряженный и хороший сезон», — сказал он.
По словам министра, главная задача властей Крыма — обеспечить адекватность ценообразования, совпадение цены и качества, благоустройство городов, наличие парковочных мест и внутреннюю транспортную логистику. «Это то, чему сейчас уделяется наибольшее внимание министерства и правительства в целом. Глава республики акцент на этом делает постоянно», — сказал Волченко.
Ранее министр говорил, что отели Крыма в период майских праздников забронированы на 40–60%, но их загрузка постепенно растет. Временное отсутствие авиасообщения в Крым компенсируется железнодорожным и автомобильным сообщением, отмечал он.
С конца февраля свое воздушное пространство для российских самолетов закрыли США, Канада, Великобритания, ЕС и другие европейские страны. В связи с этим почти все крупные российские авиакомпании решили прекратить полеты за рубеж.
В ответ российские власти запретили самолетам из 36 стран летать над своей территорией без специального разрешения, а также приняли пакет мер по поддержке национальной экономики, которые предусматривают в том числе поддержку туристической сферы. В частности, правительство обнулило НДС для гостиниц и компаний, оказывающих туруслуги на объектах инфраструктуры.
Кроме того, в связи с проводимой на территории Украины спецоперацией с 11 апреля в шести регионах России был введен желтый уровень террористической опасности. В число этих территорий в том числе попала северо-восточная часть Крыма.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что власти надеются на успешный курортный сезон в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края и не видят причин для его отмены из-за спецоперации.