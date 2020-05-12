Организатор хосписа в Красногорске признал вину по делу о пожаре

Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть двух и более человек. В результате пожара в организованном им хосписе умерли 11 человек

Обвиняемый организатор частного хосписа (Фото: СК РФ)

Следствие предъявило обвинение организатору хосписа в Красногорске, в котором 11 мая при пожаре погибли пенсионеры, сообщается на сайте СК.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«На допросе у следователя обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает СК.

Пожар в хосписе «Второй дом» в поселке Опалиха (микрорайон Красногорска) произошел в ночь на 11 мая. В результате происшествия погибли 11 человек. Они отравились продуктами горения и получили термические ожоги.