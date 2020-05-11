СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара

Задержанный подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц

Фото: krasnogorsk-adm.ru

В Красногорске следователи задержали организатора частного хосписа, в котором 11 мая при пожаре погибли пенсионеры. Об этом сообщается на сайте областного управления СК.

Ранее Telegram-канал Mash и телеканал РЕН ТВ передали, что организатором хосписа является Дмитрий Новиков.

По данным следователей, мужчина арендовал загородный дом для проживания в нем пенсионеров. Суточное проживание в доме стоило от 1 тыс. до 1,2 тыс. руб. с одного человека. Всего в частном хосписе проживали 29 пенсионеров от 66 до 97 лет.

Пожар в хосписе «Второй дом» в поселке Опалиха (микрорайон Красногорска) произошел в ночь на 11 мая. При тушении возгорания были обнаружены тела девяти пожилых человек с термическими ожогами, еще девять пострадавших доставили в больницу.