СК назвал предварительную причину пожара в хосписе в Красногорске
По предварительным данным, причиной пожара в хосписе-пансионате в Красногорске стала неисправность электропроводки. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Московской области.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).
Пожар произошел в ночь на 11 мая в микрорайоне Опалиха, в частном хосписе «Второй дом», где проживали пожилые люди. Как сообщает СК, на месте происшествия обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с термическими ожогами, еще девять человек госпитализированы.
По данным властей города, шестеро из пострадавших находятся в реанимации. Всего на момент случившегося в здании находились 37 человек, 29 из них — постояльцы.