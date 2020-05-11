СК назвал предварительную причину пожара в хосписе в Красногорске

Следствие считает, что возгорание в частном хосписе, где погибли девять человек, произошло из-за неисправной электропроводки. По факту происшествия завели уголовное дело

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

По предварительным данным, причиной пожара в хосписе-пансионате в Красногорске стала неисправность электропроводки. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Московской области.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).

Пожар произошел в ночь на 11 мая в микрорайоне Опалиха, в частном хосписе «Второй дом», где проживали пожилые люди. Как сообщает СК, на месте происшествия обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с термическими ожогами, еще девять человек госпитализированы.

По данным властей города, шестеро из пострадавших находятся в реанимации. Всего на момент случившегося в здании находились 37 человек, 29 из них — постояльцы.