СМИ назвали имя владельца сгоревшего в Красногорске хосписа

Владельцем хосписа-пансионата «Второй дом» в подмосковном Красногорске, где в результате пожара погибли 10 человек, является Дмитрий Новиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, учреждение располагается в элитном коттеджном поселке «Красногорская усадьба». Организация ООО «Второй дом» была ликвидирована еще в 2016 году, после чего сеть хосписов перешла под руководство УК «Забота». Обе организации были зарегистрированы обе по одному и тому же адресу и принадлежали одним и тем же владельцам.

По информации телеканала РЕН ТВ, следователи допрашивают Новикова, однако не ответил, сколько постояльцев находилось в учреждении в момент пожара.

Пожар в хосписе «Второй дом» в поселке Опалиха (микрорайон Красногорска) произошел вечером 10 мая. На момент возгорания в здании находились 37 человек из них 20 человек вышли из здания самостоятельно, пожарные эвакуировали 17 человек. По данным источника ТАСС, в результате пожара погибли 10 человек.

В пресс-службы главы города сообщили «РИА Новости», что шестеро пострадавших находятся в реанимации, еще троих поместили в отделение терапии. Там добавили, что данный пансионат не имеет никаких документов на осуществление деятельности. Учреждение располагается в обычном жилом доме.