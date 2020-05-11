В Красногорске загорелся пансионат-хоспис

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в пансионате, десять человек вышли из здания самостоятельно до прибытия спасателей

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

В подмосковном Красногорске загорелся пансионат-хоспис, в результате пожара погибли девять человек, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Московской области.

Изначально возгорание возникло в середине здания на втором этаже. Через полчаса после того, как сигнал о пожаре поступил в МЧС, пожарным удалось локализовать огонь на площади 15 кв. м, уточнили в пресс-службе. Немного позже сотрудники пожарной службы ликвидировали открытое горение.

В МЧС сообщили, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно вышли десять человек.

Областная прокуратура начала проверку по факту пожара в пансионате, сообщает ТАСС.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет по Московской области.