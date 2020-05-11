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Новости без коронавируса ,  
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В Красногорске загорелся пансионат-хоспис

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в пансионате, десять человек вышли из здания самостоятельно до прибытия спасателей
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

В подмосковном Красногорске загорелся пансионат-хоспис, в результате пожара погибли девять человек, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Московской области.

Изначально возгорание возникло в середине здания на втором этаже. Через полчаса после того, как сигнал о пожаре поступил в МЧС, пожарным удалось локализовать огонь на площади 15 кв. м, уточнили в пресс-службе. Немного позже сотрудники пожарной службы ликвидировали открытое горение.

В МЧС сообщили, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно вышли десять человек.

Областная прокуратура начала проверку по факту пожара в пансионате, сообщает ТАСС.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет по Московской области.

В московской больнице для зараженных коронавирусом произошел пожар
Общество
Фото: Graf_CbIP / Twitter

В субботу, 9 мая, произошел пожар в московской ГКБ № 50, где лечатся больные с коронавирусом. Возгорание возникло в палате на первом этаже, после этого из здания эвакуировали более 200 человек.Тем не менее, один пациент погиб. Больные, проходившие лечение в ГКБ № 50 будут переведены в другие больницы, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным ТАСС, пожар произошел из-за неисправности в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства в больнице, также будет дана оценка действий работников ГКБ по соблюдению техники пожарной безопасности.

Авторы: Роман Кирьянов, Мария Лисицына
Теги: пожар, хоспис
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