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Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Всероссийский банк развития регионов, 70% которого принадлежит «дочкам» «Роснефти», оказался крупнейшим кредитором издателя «Ведомостей», сообщили сами «Ведомости», Meduza, Forbes и The Bell
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Учредитель газеты «Ведомости» должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит «Роснефти», более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале «Ведомостей», Meduza, Forbes и The Bell.

Учредителем издания является АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ). «Ведомости» со ссылкой на документы БНМ пишут, что долги этой компании составляют сейчас 810 млн руб., они возникли из-за обязательных лицензионных платежей акционерам — Pearson, Dow Jones и Sanoma.

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Фото: Олег Яковлев / РБК

Единственным акционером «Бизнес ньюс медиа» является АО «Аркан инвестмент», долг этой компании на конец 2018 года, по данным СПАРК, составлял 2,4 млрд руб. По данным источника Meduza, на конец 2019 года долг составлял 2 млрд руб. Эти деньги предоставил банк ВБРР, который принадлежит «Роснефти», а в «Аркан инвестмент» средства попали через ООО «Константа», указано в материале.

«Аркан инвестмент» была учреждена осенью 2015 года и в следующем году получила 2,6 млрд руб. в качестве кредитов, из которых 1,74 млрд руб. потратила на «приобретение акций (долей)». «Судя по всему, речь идет о покупке БНМ, поскольку никаких других активов, кроме издателя «Ведомостей», у «Аркан инвестмент» не было и нет», — пишут «Ведомости».

Газета «Ведомости» была учреждена тремя иностранными компаниями: Independent Media, Pearson и Dow Jones, которые владели изданием через кипрскую Delovoi Standart Ltd. После изменений в законе о СМИ, которые запретили иностранным акционерам владеть более 20%, издание приобрел Демьян Кудрявцев и партнеры за €10 млн. Delovoi Standart, чтобы соответствовать закону, была оформлен на жену Кудрявцева — Яну Мозель-Кудрявцеву.

В феврале 2016 года Delovoi Standart продала 100% БНМ другой компании Мозель-Кудрявцевой — АО «Аркан инвестмент», но уже за €24,2 млн. Авторы расследования сообщают, что кредит «Аркану» на покупку акций выдал Газпромбанк, а в 2017 году этот долг был выкуплен компанией ООО «Константа», которая получила кредит в ВБРР на €28 млн. Более 70% акций этого банка принадлежит «дочкам» «Роснефти».

«Ведомости» сообщили о смене владельца
Общество
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

17 марта газета «Ведомости» сообщила, что ее владельцы Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ». В качестве покупателей были названы издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. После объявления о возможной сделке и.о. главного редактора был назначен Андрей Шмаров. В редакции начался конфликт после сообщения журналистов о решении Шмарова снять с публикации колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине и отказаться от публикации материалов Левада-центра (позднее Шмаров сообщил Reuters, что издание продолжит публикации). Шеф-редактор «Ведомостей» Дмитрий Симаков и четыре заместителя главного редактора обратились к потенциальным новым владельцам с просьбой сместить Шмарова с поста, назвав нового и.о. главного редактора человеком, «чуждым журналистским принципам и корпоративной культуре издания».

Шмаров отрицал введение цензуры в газете, заявив ТАСС, что не стоит преувеличивать творческие разногласия в коллективе. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надеется на разрешение конфликта в издании.

23 апреля The Bell сообщил о возможном выходе Голубовича из сделки.

По данным The Bell, в выборе нового и.о. главного редактора «Ведомостей» Андрея Шмарова участвовал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Он участвовал и в переговорах по продаже «Ведомостей», объясняя это тем, что «Роснефть» контролирует владельца газеты «через кредит», рассказал Meduza знакомый одного из возможных инвесторов издания. Однако Леонтьев ответил, что не имеет отношения ни к сделке по продаже «Ведомостей», ни к назначению и.о. главного редактора. Леонтьев заявил The Bell: «Это трэш какой-то, отстаньте от меня».

«После двух судов «Ведомостей» с этой известной корпорацией, лишения меня гражданства и, по сути, теперь выдавливания из страны подозревать меня в сговоре с этими людьми просто нелепо. Думаю, что они всегда хотели съесть «Ведомости», но перед тем, как что-то съесть, надо сначала перестать пить», — ответил Демьян Кудрявцев на вопрос «Ведомостей» о влиянии «Роснефти» на сделку по продаже газеты.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: «Ведомости», Демьян Кудрявцев, СМИ, журналистика, ВБРР, «Роснефть»
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