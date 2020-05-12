Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Газета «Ведомости» была учреждена тремя иностранными компаниями: Independent Media, Pearson и Dow Jones, которые владели изданием через кипрскую Delovoi Standart Ltd. После изменений в законе о СМИ, которые запретили иностранным акционерам владеть более 20%, издание приобрел Демьян Кудрявцев и партнеры за €10 млн. Delovoi Standart, чтобы соответствовать закону, была оформлен на жену Кудрявцева — Яну Мозель-Кудрявцеву.

В феврале 2016 года Delovoi Standart продала 100% БНМ другой компании Мозель-Кудрявцевой — АО «Аркан инвестмент», но уже за €24,2 млн. Авторы расследования сообщают, что кредит «Аркану» на покупку акций выдал Газпромбанк, а в 2017 году этот долг был выкуплен компанией ООО «Константа», которая получила кредит в ВБРР на €28 млн. Более 70% акций этого банка принадлежит «дочкам» «Роснефти».

17 марта газета «Ведомости» сообщила, что ее владельцы Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ». В качестве покупателей были названы издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. После объявления о возможной сделке и.о. главного редактора был назначен Андрей Шмаров. В редакции начался конфликт после сообщения журналистов о решении Шмарова снять с публикации колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине и отказаться от публикации материалов Левада-центра (позднее Шмаров сообщил Reuters, что издание продолжит публикации). Шеф-редактор «Ведомостей» Дмитрий Симаков и четыре заместителя главного редактора обратились к потенциальным новым владельцам с просьбой сместить Шмарова с поста, назвав нового и.о. главного редактора человеком, «чуждым журналистским принципам и корпоративной культуре издания».

Шмаров отрицал введение цензуры в газете, заявив ТАСС, что не стоит преувеличивать творческие разногласия в коллективе. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надеется на разрешение конфликта в издании.

23 апреля The Bell сообщил о возможном выходе Голубовича из сделки.

По данным The Bell, в выборе нового и.о. главного редактора «Ведомостей» Андрея Шмарова участвовал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Он участвовал и в переговорах по продаже «Ведомостей», объясняя это тем, что «Роснефть» контролирует владельца газеты «через кредит», рассказал Meduza знакомый одного из возможных инвесторов издания. Однако Леонтьев ответил, что не имеет отношения ни к сделке по продаже «Ведомостей», ни к назначению и.о. главного редактора. Леонтьев заявил The Bell: «Это трэш какой-то, отстаньте от меня».

«После двух судов «Ведомостей» с этой известной корпорацией, лишения меня гражданства и, по сути, теперь выдавливания из страны подозревать меня в сговоре с этими людьми просто нелепо. Думаю, что они всегда хотели съесть «Ведомости», но перед тем, как что-то съесть, надо сначала перестать пить», — ответил Демьян Кудрявцев на вопрос «Ведомостей» о влиянии «Роснефти» на сделку по продаже газеты.