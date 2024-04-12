Власти Оренбурга предсказали пик паводка

За прошедшую ночь в Оренбурге затопило еще 361 дом, уровень реки Урал превысил рекордные 11 м. Синоптики ожидают, что с начала следующей недели уровень воды начнет спадать

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Пик паводка в Оренбурге ожидается в пятницу, 12 апреля, затем уровень воды будет стабилен в течение двух дней, а после этого начнет снижаться. Такой прогноз Росгидромета озвучил журналистам первый заммэра Алексей Кудинов, передает «Вести Оренбуржье».

«Сегодня за ночь, к сожалению, уровень воды повысился. На утро 1120 см. За ночь было подтоплено еще практически 900 приусадебных участков и 361 дом. Продолжаем эвакуацию жителей города Оренбурга. За ночь мы вывезли еще 99 человек. Сейчас у нас в ПВР находятся 165 человек», — добавил Кудинов.

Ущерб от паводка в регионе уже превысил 40 млрд руб. «Это очень предварительно, потому что вода еще не отошла, и полноценно к обследованию мы не приступили», — отметил губернатор Денис Паслер. По его оценке, худшая ситуация с затоплениями — в Оренбурге, а всего в области затоплено более 11 тыс. домов, около 15 тыс. приусадебных участков.

Из Оренбурга несколько дней эвакуируют жителей, в городе включали специальные сирены. Власти отмечали, что затопления носят беспрецедентный характер.

Одна из самых сложных ситуаций сложилась в Орске, где прорвало насыпную дамбу в нескольких местах. Губернатор призывал «не искать ведьм» в связи с происходящим и утверждал, что дамбой сооружение называть нельзя.

Прокуратура Оренбургской области связала прорыв дамбы с ее ненадлежащим содержанием. Региональный СК 6 апреля завел уголовное дело по статьям о халатности и нарушении правил безопасности.