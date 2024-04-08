Мэр Оренбурга предупредил о беспрецедентном уровне воды в городе

Мэр Салмин: такой большой воды Оренбург не видел уже давно

Мэр Оренбурга предупредил о беспрецедентном наводнении в городе в течение трех суток. По утренним данным 8 апреля, уровень воды Урала достиг 872 см. Опасным уровнем считается 930 см. Эвакуированы 786 человек, в том числе 35 детей

Оренбург (Фото: Сергей Медведев / ТАСС)

В течение трех суток ожидается беспрецедентное наводнение в Оренбурге, заявил мэр города Сергей Салмин эфире телеканала «Россия 24».

«Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки — это был 1942 год, это 946 сантиметров… Далее таких наводнений не было. Она сейчас беспрецедентная» (цитата по «РИА Новости»), — уточнил мэр.

К вечеру 7 апреля уровень воды в Урале у Оренбурга составил 864 см, увеличившись на 9 см с предыдущего дня. Опасным уровнем считается 930 см, а неблагоприятное значение уже пройдено — 760 см.

Утром 8 апреля уровень воды в Урале достиг уже 872 см, а в реке Сакмара уровень достиг отметки 783 см, сообщили власти города в телеграм-канале. «Пик паводка, по прогнозам специалистов, придется на 10 апреля», — заявили там.

За сутки число подтопленных приусадебных участков выросло на 231, до 2,015 тыс., а домовладений — на 188, до 1,535 тыс. соответственно. Были эвакуированы 786 человек, в том числе 35 детей.

Глава Оренбурга в своем телеграм-канале подчеркнул, что в ближайшее время продолжится отключение электроэнергии в тех районах, которые находятся в зоне подтопления в пойме рек Урала и Сакмары. «Если это произошло, значит, нужно немедленно эвакуироваться. Возьмите с собой документы, ценные вещи и покиньте домовладения», — предупредил он.

Также Салмин рассказал, что в связи с переходом водоканала Оренбурга на режим паводка, ведется обеззараживание воды хлором в концентрации 1 миллиграмм на литр, поэтому вода может иметь специфический запах.

«Это совершенно безопасно. Вода в кране — питьевая, соответствует всем санитарным требованиям, перед употреблением рекомендуем ее кипятить», — подчеркнул мэр.

В Орске Оренбургской области из-за прорыва дамбы почти 5 тыс. домов оказались в зоне подтопления. 6 апреля власти Оренбурга сообщили о возможном притоке воды после прорыва дамбы. Из-за паводка «Орскнефтеоргсинтез» приостановил работу Орского НПЗ.