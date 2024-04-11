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Наводнения в России ,  
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Губернатор призвал «не искать ведьм» в прорыве дамбы в Орске

Губернатор Паслер: не нужно искать ведьм в прорыве дамбы в Орске
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Наводнения в России

Прорыв дамбы в Орске произошел из-за рекордного сброса воды, уровень который поднялся выше самого сооружения, поэтому не стоит «искать ведьм» в этой истории, заявил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«По мне так ее сложно назвать дамбой. Это насыпное сооружение. Дамба — это бетонная конструкция, которая перегораживает объемы воды, там есть сквозные устройства. А это не дамба, а ограждение вдоль реки Урал <...>. Оно не бетонное, там нет основания бетонного, нет стен бетонных, нет плит бетонных. Это насыпное сооружение, правильно говорить. Я уже неоднократно говорил, что не надо искать ведьм в этой дамбе», — сказал глава региона.

По его словам, объем сброса воды, который был осуществлен перед прорывом дамбы, «был катастрофически большой». Паслер пояснил, что объем притока в Ириклинское водохранилище «пришел, условно говоря, не за два месяца, а за четыре дня». «Вся история, она в этом. Выдержала бы дамба, не выдержала бы. По дамбе сверху вода шла. Понятно, что ее размывало, были соответствующие эффекты», — добавил политик.

Он также пообещал выделить деньги для экспертизы и необходимого проекта, что бы построить в Орске полноценную дамбу.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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