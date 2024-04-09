Кремль оценил фразу губернатора «телефоны убрали» жителям Орска

Оренбургский губернатор потребовал на встрече с пострадавшими от потопа жителями Орска убрать телефоны и пожаловался на сорванный отпуск. Кремль назвал работу с населением напряженной и заверил в оказании помощи

Дмитрий Песков (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В администрации президента видели кадры общения губернатора Дениса Паслера с пострадавшими от паводков жителями Орска, которые стали причиной критики в его адрес. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Да, мы видели. Еще раз повторяю: если вы слышали ответ на предыдущий вопрос, проводится напряженнейшая работа с населением. Все руководство — муниципальное, районное, региональное — находится в прямом контакте с населением. Осуществляются контакты в достаточно сложных условиях, населению оказывается вся необходимая помощь», — сказал Песков.

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Речь идет о встрече, которая прошла накануне, 8 апреля. Оренбургский губернатор, зайдя в помещение с собравшимися, потребовал: «Так, телефоны все убрали. Телефоны все убрали». Жители Орска указали, что хотят иметь доказательства, что им будет обещано. Паслер предложил опираться на видеозаписи местных СМИ, но горожане заподозрили, что элементы встречи могут вырезать. Как пишет издание «Урал56», затем собравшиеся согласовали съемку. Кроме того, Паслер пожаловался на сорванный отпуск, взятый «впервые за пять лет».

В начале встречи к жителям Орска обратилась представительница администрации, которая предложила им не «говорить, что вы здесь, орчане, самые пострадавшие». Она рассказала, что в Оренбурге «происходит то же самое» и сама лишилась своего жилья.

Орск затапливает с вечера 5 апреля, когда там в первый раз за последние дни прорвало насыпную дамбу. В городе подтопило почти 7 тыс. домов с приусадебными участками, эвакуировано 2,4 тыс. человек, среди них около 800 детей.

По всей области подтоплены 10,3 тыс. жилых домов и 12,8 тыс. приусадебных участков, стихия затронула 27 муниципалитетов и 73 населенных пункта. Эвакуировано 6,4 тыс. человек, в том числе 1,7 тыс. детей.

Уровень воды в Орске, частично затопленном из-за паводка реки Урал, к 9 апреля снизился на 35 см. Сейчас вода достигает отметки 928 см. Опасным считается уровень воды 700 см.

Жители Орска собрались на митинг у здания администрации и потребовали отставки мэра Василия Козупицы в связи с действиями властей по эвакуации и выплатами пострадавшим. «Остальные их вопросы — как нам жить, где, у многих же дети. Ответа не было ни одного», — рассказала РБК одна из участниц митинга.