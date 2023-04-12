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Шадаев рассказал о процедуре обжалования повестки при праве на отсрочку

Глава Минцифры: получение повестки при праве на отсрочку можно обжаловать на «Госуслугах»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Если у человека есть право на отсрочку от призыва на военную службу, но ему пришла повестка, он сможет обжаловать ее получение на «Госуслугах», приложив необходимые документы, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в телеграм-чате.

«Обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учет и многое другое. Такие обращения будут рассматриваться в ускоренном упрощенном режиме — в течение пяти дней», — написал Шадаев.

При этом обращение будет рассматриваться не военкомом, а региональной призывной комиссией, подчеркнул министр.

Он также отметил, что имеющий отсрочку пользователь не должен получить повестку, так как его данные будут исключены еще на этапе формирования списка рассылки.

Уведомление о повестке на «Госуслугах» можно будет отключить, добавил министр.

11 апреля Госдума приняла поправки, меняющие правила оповещения призывников, а также устанавливающие новые ограничения для тех, кто уклоняется от призыва в армию. Поправки в законодательство, в частности, подразумевают создание электронного реестра военнообязанных, появление электронных повесток, присылаемых через «Госуслуги», дистанционную постановку на учет в военкомате и так далее.

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Повестки после вступления закона в силу будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Прежние способы отправки повесток — личным вручением или через работодателя — сохраняются, но к ним добавляется отправка заказным письмом и через портал «Госуслуги». Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете.

Если же повестка не была вручена одним из указанных способов, то она считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток. Со времени, когда повестка считается врученной, ее адресату запрещается выезд из России. Решение об этом будет автоматически формироваться в реестре воинского учета, а также направляться гражданину через «Госуслуги». Ограничение снимается после явки в военкомат.

Теги
Максут Шадаев отсрочка повестка Минцифры Госуслуги портал госуслуг
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