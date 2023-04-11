Картаполов дал совет россиянам за рубежом из-за электронных повесток

Андрей Картаполов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россияне, которые живут за рубежом, смогут после получения повестки на «Госуслугах» направить необходимые документы в военкомат в электронном виде. Об этом председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил в эфире телеканала РБК.

«Либо, будучи в отпуске в России — я надеюсь, что нормальные люди-то, они все отпуска проводят в России, если они даже долгое время живут и работают за границей, — прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и спокойно ехать работать дальше», — предложил депутат.

Россиянам, которые подлежат призыву, он рекомендовал «оформить отпуск протяженностью на год, отслужить в вооруженных силах, отдать долг Родине и ехать обратно за границу, радостно там работать».

11 апреля Госдума приняла поправки, которые позволяют вручать призывникам повестки в электронной форме. Кроме того, военкоматы смогут отправить такой документ заказным письмом. Картаполов пояснял, что электронные повестки будут рассылаться «через портал «Госуслуги» либо в МФЦ». Электронные повестки будут считаться врученными с момента их появления в личном кабинете призывника, а отправленные по почте — с момента «доставки (вручения)».

Согласно законопроекту, после получения повестки выезд гражданина из России будет ограничен.

Закон также предполагает введение реестра воинского учета с личными данными военнообязанных. На основании этой информации будет создан реестр повесток. Доступ к нему россияне получат через личный кабинет в самом реестре, через «Госуслуги» или МФЦ.