 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Иваново потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76

Минобороны: в Иваново потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76
В Ивановской области потерпел крушение Ил-76, на борту которого находились 15 человек. По данным Минобороны, причиной стал пожар в одном из двигателей при взлете, судно выполняло плановый полет

В Иваново потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76
Video

В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, сообщило Министерство обороны. На борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Крушение произошло при взлете для выполнения планового полета. Согласно докладу с места крушения, предварительной причиной случившегося стал пожар одного из двигателей. Горящий двигатель самолета был виден на кадрах, которые ранее публиковали очевидцы. Их сняли рядом с аэродромом Северный. Одна из местных жительниц рассказала местному изданию KstatiNews, что слышала «хлопок».

На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования Воздушно-космических сил, которая займется установлением причин авиакатастрофы.

Кадры с места крушения военного Ил-76 в Иваново
Политика

24 января Ил-76 был сбит над Белгородской областью. По данным Минобороны России, на его борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, все они погибли. Президент Владимир Путин говорил, что судно было сбито ракетой американского комплекса ПВО Patriot.

По версии российской стороны, в этот день должен был состояться обмен военнопленными с Украиной. В Киеве этот факт подтверждали, но при этом отмечали отсутствие информации от Москвы о маршрутах и формах их доставки. 3 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова говорила о завершении экспертных процедур по крушению Ил-76 и обещала передать останки военнопленных Украине в ближайшее время. По факту авиакатастрофы СК возбудил дело о теракте, СБУ — о «нарушении законов и обычаев войны».

Читайте на РБК Pro
Оставьте сотрудникам их время: как следить за работой на удаленке
Как бокал вина или ночной сериал не дают нам похудеть
Маркировка интернет-рекламы: какие проблемы все еще не решены
Что идет на смену фитнес-браслетам, часам и прочим гаджетам для спорта
Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Ил-76 самолет авиакатастрофа Россия Ивановская область Иваново
Материалы по теме
Минобороны назвало причину крушения Ил-76 в Ивановской области
Политика
Очевидцы сообщили о загоревшемся самолете над Иваново
Общество
Москалькова не исключила скорую передачу тел погибших при крушении Ил-76
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 99,13 (+0,26) Инвестиции, 11 мар, 16:18 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 90,63 (-0,12) Инвестиции, 11 мар, 16:18
Российские археологи раскрыли тайну детского кладбища на Ямале Общество, 15:33
В Тбилиси отказались выполнять требования Украины о связях с Россией Политика, 15:27
Карпин поделился ожиданиями от матча против сборной Сербии Спорт, 15:27
МИД объявил демарш послу Швейцарии из-за инициативы по российским активам Политика, 15:20
Минфин анонсировал открытие сберегательных счетов через «Госуслуги» Инвестиции, 15:17
С конвейера АвтоВАЗа сошел 31-миллионный автомобиль Авто, 15:07
В здание администрации Белгорода врезался беспилотник Политика, 14:58
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Оставьте сотрудникам их время: как следить за работой на удаленке Pro, 14:56
В Ивановской области рассказали о последствиях крушения Ил-76 Общество, 14:53
Пожар на месте крушения Ил-76 под Иваново ликвидировали Общество, 14:48
Швеция решила укрепить оборону «острова-авианосца» в Балтийском море Политика, 14:46
Экипаж Crew Dragon с российским космонавтом вернулся с МКС на Землю Технологии и медиа, 14:44
Глава Гагаузии сообщила о попытках «наказать» ее за встречу с Путиным Политика, 14:42
Экипаж разбившегося в Иваново Ил-76 погиб Общество, 14:41