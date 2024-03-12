В Иваново потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76

В Ивановской области потерпел крушение Ил-76, на борту которого находились 15 человек. По данным Минобороны, причиной стал пожар в одном из двигателей при взлете, судно выполняло плановый полет

Video

В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, сообщило Министерство обороны. На борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Крушение произошло при взлете для выполнения планового полета. Согласно докладу с места крушения, предварительной причиной случившегося стал пожар одного из двигателей. Горящий двигатель самолета был виден на кадрах, которые ранее публиковали очевидцы. Их сняли рядом с аэродромом Северный. Одна из местных жительниц рассказала местному изданию KstatiNews, что слышала «хлопок».

На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования Воздушно-космических сил, которая займется установлением причин авиакатастрофы.

24 января Ил-76 был сбит над Белгородской областью. По данным Минобороны России, на его борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, все они погибли. Президент Владимир Путин говорил, что судно было сбито ракетой американского комплекса ПВО Patriot.

По версии российской стороны, в этот день должен был состояться обмен военнопленными с Украиной. В Киеве этот факт подтверждали, но при этом отмечали отсутствие информации от Москвы о маршрутах и формах их доставки. 3 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова говорила о завершении экспертных процедур по крушению Ил-76 и обещала передать останки военнопленных Украине в ближайшее время. По факту авиакатастрофы СК возбудил дело о теракте, СБУ — о «нарушении законов и обычаев войны».