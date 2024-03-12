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Политика ,  
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Кадры с места крушения военного Ил-76 в Иваново

Кадры с места крушения военного Ил-76 в Иваново
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В Иваново во время взлета разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Причиной стал пожар в одном из двигателей, сообщало Минобороны. На борту самолета были 15 человек — восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Очевидцы перед крушением самолета публиковали кадры, на которых было видно, как самолет пытается приземлиться с горящим двигателем. Также опубликованы видео с места крушения самолета — они сняты с поля. На кадрах видно, что из леса, который растет рядом, поднимается высокий столб черного дыма. Также задымление видно из города Иваново.

В Иваново потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76
Политика

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Теги
Ил-76 Иваново самолет авиакатастрофа
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