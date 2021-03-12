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Пандемия коронавируса ,  
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Попова исключила риск для перенесших COVID заразиться британским штаммом

Люди, которые переболели распространенными в России вариантами коронавируса SARS-CoV-2, уже не заразятся так называемым британским штаммом. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова,

«Мы видим реакцию нейтрализации», — пояснила она. По словам Поповой, это же касается и тех, кто привился вакцинами от COVID-19: «Люди привитые и одной, и второй российскими вакцинами, не должны заболеть, потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский. Также происходит по всем остальным штаммам».

Глава Роспотребнадзора отметила, что специалисты новосибирского центра «Вектор», где разработан препарат «ЭпиВакКорона», используют сыворотку переболевших и привитых российскими вакцинами людей, имеющих антитела. К одним они добавляют штаммы, циркулирующие на территории России, а к другим — британский. Таким образом эксперты изучают, нейтрализуют ли вирусы антитела, которые есть в сыворотке.

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