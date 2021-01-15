Роспотребнадзор обнаружил 1,5 тыс. мутаций коронавируса

Попова рассказала, что первые предпосылки появления более заразных штаммов вируса были замечены еще летом. По ее словам, в России создана единая база, куда заносятся данные о всех известных мутациях COVID-19

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Вирусологи выявили в России более 1,5 тыс. мутаций коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Гайдаровском форуме, передает корреспондент РБК.

По ее словам, первые признаки более заразных штаммов, которые сейчас распространяются в Европе и других странах, появились еще полгода назад. «На сегодняшний день мы нашли почти 1,5 тыс. мутаций. И те изменения в ряде европейских стран, которые имеют тесные связи с Великобританией, были видны еще в сентябре. Первые находки с аналогичными или очень похожими изменениями [вируса] были еще в июне», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание на заявления ученых, которые говорят, что в других странах намного активнее секвенируют (выделяют белки и аминокислоты для описания структуры вируса) коронавирус и выявляют его новые мутации. По ее мнению, изучать каждый вирус нет смысла ни с аналитической, ни с экономической точки зрения.

«Много [секвенировать] не надо. Надо это делать там, где есть особенное течение, чтобы не пропустить появление штамма, вызывающего более тяжелое течение. Там, где очень быстрое распространение, чтобы не пропустить контагиозность — изменение, связанное со способностью вируса заражать большее количество человек», — пояснила Попова.