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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор обнаружил 1,5 тыс. мутаций коронавируса

Попова рассказала, что первые предпосылки появления более заразных штаммов вируса были замечены еще летом. По ее словам, в России создана единая база, куда заносятся данные о всех известных мутациях COVID-19
Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости
Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Вирусологи выявили в России более 1,5 тыс. мутаций коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Гайдаровском форуме, передает корреспондент РБК.

По ее словам, первые признаки более заразных штаммов, которые сейчас распространяются в Европе и других странах, появились еще полгода назад. «На сегодняшний день мы нашли почти 1,5 тыс. мутаций. И те изменения в ряде европейских стран, которые имеют тесные связи с Великобританией, были видны еще в сентябре. Первые находки с аналогичными или очень похожими изменениями [вируса] были еще в июне», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание на заявления ученых, которые говорят, что в других странах намного активнее секвенируют (выделяют белки и аминокислоты для описания структуры вируса) коронавирус и выявляют его новые мутации. По ее мнению, изучать каждый вирус нет смысла ни с аналитической, ни с экономической точки зрения.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

«Много [секвенировать] не надо. Надо это делать там, где есть особенное течение, чтобы не пропустить появление штамма, вызывающего более тяжелое течение. Там, где очень быстрое распространение, чтобы не пропустить контагиозность — изменение, связанное со способностью вируса заражать большее количество человек», — пояснила Попова.

Она добавила, что новосибирский институт «Вектор» анализирует все штаммы, которые находят в России. Кроме того, создана единая база, в которую заносятся результаты исследования мутаций коронавируса за пределами страны.

Новый штамм коронавируса, который на 50–70% заразнее прежних вариантов, начал распространяться в Великобритании в декабре. Позже его завезли в другие страны. Кроме того, более заразную версию вируса выявили в ЮАР. В связи с этим многие страны ужесточили карантинные меры и частично закрыли границы.

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что человечеству стоит ожидать появления новых мутаций коронавируса, потому что их число будет увеличиваться с ростом распространения болезни. С этим заявлением согласился и глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, заявивший, что чем дольше длится пандемия, тем больше появляется мутаций.

Ранее в январе новые более заразные штаммы коронавируса обнаружили в США. Ученые из штата Огайо заявили, что они не имеют отношения к «британскому штамму».

Эксперты Медицинского исследовательского института Кении (KEMRI) рассказали, что нашли 16 новых мутаций вируса, один из которых вызывает опасения. По предварительным данным, эти штаммы сильно отличаются от ранее выявленных в Европе, а один из них уникален для Кении.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Егор Губернаторов, Михаил Котляр
коронавирус Анна Попова Роспотребнадзор
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