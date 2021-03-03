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В России не обнаружили «нигерийский» штамм COVID-19

Роспотребнадзор ведет постоянный мониторинг новых мутаций коронавируса, однако выявленный в декабре в Нигерии штамм пока не зафиксировали. Ранее его обнаружили в Италии
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Новый вариант коронавируса, который в декабре обнаружили в Нигерии, на территории России не выявлен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Пока нигерийский вариант коронавируса на территории РФ не зарегистрирован. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — заявили в ведомстве, добавив, что в стране ведется мониторинг штаммов вируса SARS-CoV-2.

Новую мутацию коронавируса в Нигерии выявили в конце декабря. Перед этим в Великобритании и Южной Африке обнаружили более заразные штаммы SARS-CoV-2. Однако, по словам директора Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джона Нкенгасонга, нигерийский вариант является отдельной от других мутаций линией развития коронавируса.

В Италии выявили «нигерийский» штамм коронавируса
Общество
Фото:Remo Casilli / Reuters

Новый штамм обнаружили на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Нигерии на 52%. Нкенгасонга отмечал, что доказательств связи увеличения числа инфицированных с мутацией коронавируса и его большей заразности нет.

3 марта президент Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо сообщил, что «нигерийский» штамм впервые зарегистрирован в Италии. Его нашли у пациента на севере страны в городе Брешия.

По словам Карузо, у медиков этот факт вызывает озабоченность, поскольку новый и еще не изученный вариант коронавирусной инфекции может оказаться невосприимчив к существующим вакцинам.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Нигерия Россия Роспотребнадзор новый штамм коронавируса
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