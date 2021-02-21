В России зарегистрировали тест для выявления «британского» штамма COVID

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Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления двух мутаций, встречающихся у «британского» штамма коронавируса, сообщила руководитель ведомства Алла Самойлова, ее слова приводятся на сайте службы.

«Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для «британского» штамма коронавируса SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции», — сообщила Самойлова.

Новая тест-система для обнаружения «британских» мутаций вируса SARS-CoV-2 создана на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава совместно с компанией «ДНК-технологии».

В середине февраля Роспотребнадзор сообщал о регистрации первой в мире тест-системы для выявления британского штамма, созданной ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. В ведомстве тогда пояснили, что

она «быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации «британской» мутации».