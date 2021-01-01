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Пандемия коронавируса ,  
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Биолог заявила о риске для переболевших COVID-19 заразиться новым штаммом

Ранее переболевшие COVID-19 могут повторно заразиться новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженном в Великобритании. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает «РИА Новости».

«Да, они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения — кому как повезет. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови», — предупредила эксперт.

Эксперты оценили прогноз о росте смертности из-за нового штамма COVID-19
Общество
Фото:Toby Melville / Reuters

Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового типа коронавируса 14 декабря. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отмечал, что мутация может быть на 70% заразнее «привычного» SARS-CoV-2. Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что «британский» штамм, вероятно, распространяется среди более молодых групп населения. При этом он не влияет на тяжесть переносимого заболевания.

В РФПИ назвали вакцину «Спутник V» эффективной против британского штамма
Общество
Фото:Антон Ваганов / Reuters

В России новый тип коронавируса, как говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова 22 декабря, пока не выявили. В целях безопасности власти приостановили полеты в Великобританию до 6 января. Приезжие из Британии и Северной Ирландии с 26 декабря должны проходить в России двухнедельный карантин.

Глава Российского фонда прямых инвестиции (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина «Спутник V» Центра им. Гамалеи может справится с новым видом коронавируса не менее эффективно.

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Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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