Биолог заявила о риске для переболевших COVID-19 заразиться новым штаммом

Ранее переболевшие COVID-19 могут повторно заразиться новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженном в Великобритании. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает «РИА Новости».

«Да, они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения — кому как повезет. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови», — предупредила эксперт.

Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового типа коронавируса 14 декабря. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отмечал, что мутация может быть на 70% заразнее «привычного» SARS-CoV-2. Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что «британский» штамм, вероятно, распространяется среди более молодых групп населения. При этом он не влияет на тяжесть переносимого заболевания.