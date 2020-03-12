Крупнейший в России работодатель посоветовал не ехать в отпуск за границу

На фоне эпидемии коронавируса сотрудникам РЖД ограничили количество командировок за границу и посоветовали не выезжать из России без особой необходимости

Фото: Андрей Любимов / РБК

Крупнейший, по данным Федеральной службы по труду и занятости, российский работодатель — «Российские железные дороги» (РЖД) — рекомендовал сотрудникам не ехать в отпуск за границу из-за распространения нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

На фоне угрозы распространения заболевания в РЖД сформировали специальный штаб, сообщил гендиректор — предправления компании Олег Белозеров. Сотрудникам компании также поручили сократить количество совещаний и посоветовали по возможности вести их, а также переговоры с зарубежными партнерами по видеосвязи. Кроме того, РЖД ограничили количество заграничных командировок и посоветовали работникам «не выезжать за пределы России без существенной необходимости, в том числе во время отпуска».

Чтобы персонал, контактирующий с пассажирами, мог выявить заразившегося человека, проводится регулярный инструктаж, говорится в сообщении РЖД. Таким сотрудникам, в частности проводникам и кассирам, выдали маски и перчатки, а перед сменой они проходят обязательные медосмотры. Также врачи дежурят в медпунктах на вокзалах, где есть необходимое оборудование для диагностики новой инфекции, добавили в компании.

Из-за угрозы распространения нового коронавируса в конце января РЖД начали проводить дезинфекцию поездов специальными составами. Помимо этого в вокзальных помещениях ввели новый режим проветривания и разместили памятки о заболевании.