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Крупнейший в России работодатель посоветовал не ехать в отпуск за границу

На фоне эпидемии коронавируса сотрудникам РЖД ограничили количество командировок за границу и посоветовали не выезжать из России без особой необходимости
РЖД RU000A1002C2 ₽1 024,53 -3,59% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК

Крупнейший, по данным Федеральной службы по труду и занятости, российский работодатель — «Российские железные дороги» (РЖД) — рекомендовал сотрудникам не ехать в отпуск за границу из-за распространения нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

На фоне угрозы распространения заболевания в РЖД сформировали специальный штаб, сообщил гендиректор — предправления компании Олег Белозеров. Сотрудникам компании также поручили сократить количество совещаний и посоветовали по возможности вести их, а также переговоры с зарубежными партнерами по видеосвязи. Кроме того, РЖД ограничили количество заграничных командировок и посоветовали работникам «не выезжать за пределы России без существенной необходимости, в том числе во время отпуска».

Чтобы персонал, контактирующий с пассажирами, мог выявить заразившегося человека, проводится регулярный инструктаж, говорится в сообщении РЖД. Таким сотрудникам, в частности проводникам и кассирам, выдали маски и перчатки, а перед сменой они проходят обязательные медосмотры. Также врачи дежурят в медпунктах на вокзалах, где есть необходимое оборудование для диагностики новой инфекции, добавили в компании.

В РЖД сообщили о дезинфекции поездов из-за коронавируса в Китае
Общество

Из-за угрозы распространения нового коронавируса в конце января РЖД начали проводить дезинфекцию поездов специальными составами. Помимо этого в вокзальных помещениях ввели новый режим проветривания и разместили памятки о заболевании.

2 февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. С 4 марта из-за коронавируса перестали ходить поезда из Москвы в Ниццу и в обратном направлении, а 10 марта Россия также приостановила железнодорожное сообщение с Монголией. Во всех случаях пассажирам разрешили вернуть деньги за купленные ранее билеты без сборов.

Клиника в Коммунарке для людей с подозрением на коронавирус. Фоторепортаж
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По подсчетам SCMP, новым коронавирусом в Китае заразилось 80 793 человека, 3169 умерли от осложнений, вызванных им. В мире, без учета данных из КНР, заразилось 44 188 человек, жертвами заболевания стали 1456 человек. В России на 12 марта известно о 28 инфицированных.

По данным портала базы Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России», РЖД являются крупнейшим работодателем в России по числу вакансий — 1385. Следом за ними идут «Почта России» (1349) и ЗАО «Тандер» (управляет сетью магазинов «Магнит», 1072). Сбербанк по числу вакансий находится на пятом месте: у него, по данным портала, 340 предложений работы.

О том, что холдинг РЖД — крупнейший работодатель в России, говорится в сообщении и самой компании. По приведенным на конец 2018 года данным, в РЖД и их «дочках» работает около 735 тыс. человек. Численность работников других крупных работодателей в России составляла порядка 290 тыс. человек в «Почте России» (на 2018 год) и 277 тыс. человек в Сбербанке (на 2019 год).

Авторы: Виктория Полякова, Тимофей Дзядко
Теги: РЖД, отпуск, коронавирус
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