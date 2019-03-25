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«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников
Индексации зарплат могут ожидать, в частности, почтальоны, операторы почтовой связи. На это компания выделит 11,5 млрд руб.
Владимир Путин и Николай Подгузов  (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

«Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил гендиректор компании Николай Подгузов. Стенограмма их разговора размещена на сайте Кремля.

«Нами разработана программа, которая затронет 210 тыс. сотрудников предприятия по таким профессиям, как оператор почтовой связи, почтальон, мы планируем повысить зарплаты на 20%. Для этого будет инвестировано в фонд оплаты труда 11,5 млрд руб.», — сообщил он.

В стратегии развития «Почты России» на период до 2018 года говорилось, что штатная численность сотрудников к концу этого периода составит 290 тыс. человек.

Повышения зарплат, по словам Подгузова, начнутся с 1 мая в 17 российских регионах. За полтора года «Почта России» планирует довести зарплаты этой категории работников до рыночных уровней.

«Если показатели «Почты» будут более высокими по сравнению с прогнозами, то мы постараемся это сделать в более сжатые сроки», — уточнил глава компании.

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По итогам 2018 года выручка и чистая прибыль «Почты России» достигли 190 млрд руб. и 2,7 млрд руб. соответственно. Это, подчеркнул Подгузов, «исторически максимальные значения». Именно этот фактор, подчеркнул глава компании, поспособствовал повышению зарплат.

В июне прошлого года «Почта России» сменила структуру своего управления. Путин подписал закон о реорганизации компании из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество, 100% акций которого принадлежит государству. Такая мера, уверял Подгузов, позволит повысить эффективность компании.

Согласно данным Росстата, реальные доходы россиян непрерывно падают уже пятый год подряд. В 2018 году они сократились на 0,2%. Номинальные зарплаты в 2018 году выросли на 9,9%, реальные — на 6,8%. Средняя зарплата по итогам прошлого года составила 43 400 руб.

Автор: Анна Трунина
Теги: «Почта России», Николай Подгузов, индексация зарплат
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