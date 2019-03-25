«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников

Индексации зарплат могут ожидать, в частности, почтальоны, операторы почтовой связи. На это компания выделит 11,5 млрд руб.

Владимир Путин и Николай Подгузов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

«Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил гендиректор компании Николай Подгузов. Стенограмма их разговора размещена на сайте Кремля.

«Нами разработана программа, которая затронет 210 тыс. сотрудников предприятия по таким профессиям, как оператор почтовой связи, почтальон, мы планируем повысить зарплаты на 20%. Для этого будет инвестировано в фонд оплаты труда 11,5 млрд руб.», — сообщил он.

В стратегии развития «Почты России» на период до 2018 года говорилось, что штатная численность сотрудников к концу этого периода составит 290 тыс. человек.

Повышения зарплат, по словам Подгузова, начнутся с 1 мая в 17 российских регионах. За полтора года «Почта России» планирует довести зарплаты этой категории работников до рыночных уровней.

«Если показатели «Почты» будут более высокими по сравнению с прогнозами, то мы постараемся это сделать в более сжатые сроки», — уточнил глава компании.