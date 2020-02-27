Пассажиры поезда из Москвы в Ниццу смогут вернуть билеты без сборов

Пассажиры поезда Москва — Ницца — Москва, движение которого с 4 марта приостанавливается в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019, смогут вернуть билеты без уплаты дополнительных сборов. Об этом сообщается на сайте компании ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

«Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов»,— говорится в сообщении.

Для возврата средств пассажирам следует обращаться по месту приобретения билетов. В случае если отказ от поездки происходит на территории иностранного для пассажира государства, ему нужно обратиться в железнодорожную кассу и проставить специальную отметку об отмене поезда для последующей операции возврата.

27 февраля Минтранс России объявил о приостановке пассажирских поездов, следующих по данному маршруту. Ограничения вступают в силу с 4 марта до особого распоряжения.

Первые случаи заболевания новым коронавирусом были зафиксированы во Франции в середине января текущего года. В частности, одного заболевшего выявили в районе Париже, другой — в Бордо. 26 февраля в Париже от коронавируса умер гражданин Франции.