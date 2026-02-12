В Кремле оценили реакцию россиян на рост коммунальных платежей

Власти продолжат отслеживать ситуацию, практика в этом направлении уже сложилась, сказал Песков. Он отметил, что, несмотря на жалобы, повышение не должно быть чересчур резким

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Практика прямой линии научила власти предметно рассматривать каждое обращение граждан касательно квитанций и цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), мониторинг будет продолжен. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналист обратил внимание, что жители регионов стали получать повышенные квитанции на оплату ЖКУ и негативно отреагировали на рост цен. Жалобы, в частности, поступали из Красноярского края, Приморья, Калининградской и Архангельской областей.

«Ну таким резким оно быть не должно. Наша практика разбора обращений граждан на прямой линии, она научила нас предметно разбираться с каждым случаем. Будем мониторить ситуацию», — сказал Песков, добавив, что это — важная тема, которая сегодня остается на повестке дня.

Тарифы на ЖКУ в 2026 году выросли в январе: предельное повышение тарифов, по официальным данным, составило 1,7%. С 1 октября 2026 года тарифы вновь вырастут. Их прирост будет различаться в зависимости от регионов. Сильнее всего цены вырастут в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%).

В конце 2025 года рост тарифов ЖКХ прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, они повышаются из-за инфляции. «Самое главное, чтобы они росли в меру», — заявил глава государства. Он также добавил, что рост тарифов не должен приобретать «стихийный характер»: за этим должны следить соответствующие ведомства, включая ФАС и комиссии в регионах.

Кроме того, с ростом цен на холодную воду могли столкнуться люди, которые не пользуются счетчиками. Коэффициент оплаты для них удвоился с 1,5 до 3. Такую меру ввели для борьбы с махинациями, одна из которых — проживание в доме большего числа людей, чем зарегистрировано. Зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отметил, что мера эффективна: сначала ее ввели в Москве, отчего уровень установки счетчиков достиг отметки 90%

ФАС после жалоб пообещала проверить тарифы на коммунальные услуги на предмет их экономической обоснованности. Опрошенные РБК юристы назвали проблему системной, но отметили, что избежать чрезмерных платежей можно, установив счетчики или обратившись с жалобой при нарушении нормативов управляющей компанией.