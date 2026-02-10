Юристы дали совет, как снизить переплату из-за роста тарифов ЖКУ

С начала года жители ряда регионов пожаловались на рост оплаты ЖКХ. Опрошенные юристы назвали проблему системной, но предупредили: избежать чрезмерных платежей можно, обратившись с жалобой при нарушении УК нормативов потребления

Фото: Андрей Любимов / РБК

Установка прибора учета — самое простое и правильное решение, которое позволит контролировать оплату за потребление воды, однако главным аргументом в каждой отдельной ситуации должна стать техническая возможность установки счетчиков, рассказал РБК юрист, эксперт в сфере ЖКХ Антон Трефилов.

Он напомнил, что повышающий коэффициент при расчете оплаты за водоснабжение в жилых домах используется в случаях, когда не установлен счетчик. Согласно изменениям, которые вступили в силу с 1 января 2026 года, повышающий коэффициент к нормативу потребления был увеличен с 1,5 до 2, а в перспективе он вырастет до 3. «Это не «мошенническая схема» УК, а федеральная мера, чтобы стимулировать установку приборов учета», — объяснил Трефилов.

Отвечая на вопрос, как избежать переплаты, если нет возможности установить счетчик, Трефилов отметил, что не во всех случаях управляющая компания (УК) имеет право применять повышающий коэффициент. Например, если помещение относится к аварийному или ветхому фонду или прибор вышел из строя и находится в процессе замены. Однако главный аргумент, по словам юриста, — техническая невозможность установки счетчика. «Если в вашей квартире нельзя установить счетчик из-за состояния труб, конструкции стояков и т.д., это должен подтвердить акт обследования, составленный УК. Если такого акта нет — требуйте его составить», — сказал он.

Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Московской коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев обратил внимание, что при неработоспособности счетчика повышающий коэффициент будет применен по истечении трех месяцев после того, как прибор вышел из строя. «Здесь рекомендация следить за работоспособностью. Если будет выявлено, что у прибора истек срок поверки, или вы заметите какие-то некорректные показания, тогда необходимо озаботиться его заменой. В этом случае получится избежать начисления повышающего коэффициента», — посоветовал он.

Если есть основания полагать, что указанная в квитанции сумма оплаты некорректна, следует оспорить норматив потребления, указал Трефилов. «Уточните в УК, на основании какого документа применен данный норматив. Найдите этот документ в интернете и сверьте цифры. Если УК применяет норматив выше установленного в регионе — это прямое нарушение», — сказал он.

По словам Трефилова, при нарушении процедуры начисления со стороны УК следует подать официальные жалобы в госжилинспекцию региона, Роспотребнадзор или прокуратуру. В обращении стоит указать дату квитанции, название управляющей компании и какой коэффициент, по мнению потребителя, был применен незаконно. «Да, коэффициент — федеральная мера, но его применение должно быть индивидуальным», — заключил юрист.

По мнению юриста, члена комитета по ЖКХ ТПП РФ, председателя Жилищного союза Москвы Константина Крохина, чрезмерные платежи, с которыми столкнулись жители многих российских регионов, связаны с действующей моделью регулирования, где «приоритет отдан не защите граждан, а интересам так называемого коммунального бизнеса». В качестве примера он привел так называемую 13-ю платежку по ЖКХ — итоговый перерасчет платы за отопление за прошедший год, который обычно происходит в первом квартале нового года, а также начисление платы за общедомовые нужды.

Крохин считает, что защититься потребителям в таких случаях стало «крайне сложно». Один из возможных способов — обращение в суд, но такой путь, отметил юрист, «стал крайне дорогим». «По сути, плата за жилищно-коммунальные услуги сегодня все больше напоминает обязательный платеж, на который гражданин практически не может повлиять. Если собственники не смогли создать ТСЖ и взять управление домом в свои руки, то реальных механизмов снижения нагрузки у них почти не остается. В таких условиях большинству приходится платить, даже понимая спорность и сомнительную законность начислений», — сказал он.