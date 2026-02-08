 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Госдуме рассказали об изменении расчета платы за воду не по счетчикам

Депутат Колунов сообщил о двукратном росте тарифа на воду без счетчика
Фото: Liz Gregg / moodboard / Global Look Press
Фото: Liz Gregg / moodboard / Global Look Press

Повышающий коэффициент оплаты холодной воды для тех, кто живет без приборов учета, удвоился — с 1,5 до 3, это сделано для противодействия злоупотреблениям, сообщил ТАСС зампред думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

По словам депутата, такая мера введена правительством с начала текущего года и направлена на борьбу с различными видами махинаций. Один из примеров — проживание большего числа людей, нежели официально зарегистрировано, особенно часто такое встречается в арендованных помещениях.

Счетчики в «умных» домах будут защищать сертифицированные ФСБ программы
Общество
Фото:RossHelen / Shutterstock

«Как итог, фактический расход воды может в десятки раз превышать то, что указано в платежке, и за что, собственно, платят», — пояснил Колунов.

Кроме того, он подчеркнул эффективность регулирования — введение коэффициента было ранее реализовано в Москве — уровень установки индивидуальных счетчиков достиг отметки в 90%. Теперь этот положительный опыт планируется масштабировать на всю территорию России, заключил депутат.

Те, кто не поставил счетчик, платят за воду по нормативам, но с повышающим коэффициентом (мера вступила в силу в 2017 году). Минувшим летом Минстрой предложил в два раза увеличить этот коэффициент — для стимулирования установки приборов учета. Соответствующее постановление было принято в конце ноября прошлого года. Изменения не коснулись расчетов платы за горячее водоснабжение, водоотведение и электроснабжение.

Теги
Анастасия Лежепекова
счетчики на воду счетчики ЖКХ ростц цен Госдума тарифы
