Экономика⁠,
0

Путин связал рост тарифов ЖКХ с инфляцией

Путин: тарифы ЖКХ растут из-за инфляционных процессов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Тарифы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) повышаются из-за инфляции, главное, чтобы это происходило в меру. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

«Что касается повышения тарифов в системе ЖКХ. В связи с инфляционными процессами тарифы просто неизбежно растут, но самое главное, чтобы они росли в меру», — сказал президент.

При этом Путин отметил, что рост тарифов не должен приобретать «какого бы то ни было стихийного характера». За этим должны следить соответствующие ведомства, в первую очередь Федеральная антимонопольная служба и соответствующие комиссии в регионах страны.

Краснов поручил проверить правомерность роста тарифов на услуги ЖКХ
Общество
Игорь Краснов

«Здесь ни в коем случае нельзя допустить, чтобы со ссылкой на эту инфляцию цены и тарифы взлетали до небес», — заключил глава государства.

С 1 июля 2025 года на всей территории России выросли тарифы на коммунальные услуги. В среднем по стране рост составил 11,9%, что выше показателей предыдущих лет. В 2024 году они выросли на 9,8%, а в 2023 году — на 8,1%. Наибольший рост тарифов зафиксировали в Пермском крае (на 21,1%), Архангельской области (на 20%) и Кузбассе (19,8%).

