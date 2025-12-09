Путин связал рост тарифов ЖКХ с инфляцией
Тарифы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) повышаются из-за инфляции, главное, чтобы это происходило в меру. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.
«Что касается повышения тарифов в системе ЖКХ. В связи с инфляционными процессами тарифы просто неизбежно растут, но самое главное, чтобы они росли в меру», — сказал президент.
При этом Путин отметил, что рост тарифов не должен приобретать «какого бы то ни было стихийного характера». За этим должны следить соответствующие ведомства, в первую очередь Федеральная антимонопольная служба и соответствующие комиссии в регионах страны.
«Здесь ни в коем случае нельзя допустить, чтобы со ссылкой на эту инфляцию цены и тарифы взлетали до небес», — заключил глава государства.
С 1 июля 2025 года на всей территории России выросли тарифы на коммунальные услуги. В среднем по стране рост составил 11,9%, что выше показателей предыдущих лет. В 2024 году они выросли на 9,8%, а в 2023 году — на 8,1%. Наибольший рост тарифов зафиксировали в Пермском крае (на 21,1%), Архангельской области (на 20%) и Кузбассе (19,8%).
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили