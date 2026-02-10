Жители регионов России пожаловались на рост сумм в квитанциях за ЖКХ

Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Жители России столкнулись с резко выросшими коммунальными платежами. На это они жалуются в социальных сетях, а также на телевидении.

Так, в выпуске новостей «Вести Красноярск» пенсионерка Алла Перевалова рассказала, что стоимость платежек в 2025 году составляла 4,5 тыс. руб., а в 2026 году — 7,5 тыс. руб. Она заплатила за свет, электричество, газ. Сильнее всего выросли цены на ЖКУ: «было раньше 2–3 тыс., а тут 4,5 тыс.».

Начальник отдела мероприятий в жилищно-коммунальной сфере минстроительства и ЖКХ Красноярского края Елена Муханько заявила, что рост цен связан с холодной погодой, из-за которой вырос объем энергии на обогрев.

На большие счета за ЖКУ пожаловались жители Калининградской области. Об этом на оперативном совещании правительства рассказал губернатор региона Алексей Беспрозванных, передает «Новый Калининград». «У меня несколько обращений: Балтийск, Калининград, Гурьевский район. Возмущаются в соцсетях счетами за коммунальные услуги. Девушка из пос. Храброво, [жилье] 42 кв. м. Счет за январь 6300, в декабре было 3700. И много таких случаев», — сказал губернатор. Он поручил разобраться, все ли расчеты ЖКУ были верны.

Жители Архангельской области рассказали, что получили платежки на сумму 15–18 тыс. руб. Владельцам квартир площадью 60–70 кв. м пришли счета за отопление в размере 6–8 тыс. руб., к этой сумме прибавились платежи за содержание и ремонт жилья, передает ИА «Северные новости». Абоненты требуют прозрачности в формировании тарифов и сомневаются в том, что расчеты корректны.

Первые после роста тарифов платежки получили жители Приморья. Они также недовольны ценами на ЖКУ. Житель Владивостока пожаловался, что заплатит почти 10 тыс. руб. за отопление в квартире размером 52 кв. м. Еще одна жительница рассказала, что ей пришел счет за отопление на 12 тыс. руб. за 58 кв. м. Обычный платеж прошлой зимой, по ее словам, составлял от 7 тыс. до 9 тыс. руб.

Тарифы на ЖКУ в 2026 году выросли в январе: предельное повышение тарифов, по официальным данным, составило 1,7%. С 1 октября 2026 года тарифы вновь вырастут. Их прирост будет различаться в зависимости от регионов. Сильнее всего цены вырастут в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%).

В конце 2025 года президент России Владимир Путин прокомментировал рост тарифов ЖКХ. По его словам, они повышаются из-за инфляции. «Самое главное, чтобы они росли в меру», — заявил Путин. Также он добавил, что рост тарифов не должен приобретать «стихийный характер». За этим должны следить соответствующие ведомства, включая ФАС и комиссии в регионах.