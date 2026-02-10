ФАС проверит тарифы ЖКУ после жалоб россиян на их резкий рост
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит тарифы на коммунальные услуги на предмет их экономической обоснованности, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения.
«На основании появления в средствах массовой информации и поступивших обращений граждан о росте тарифов выше указанного показателя ФАС России и ее территориальные органы проведут контрольно-надзорные действия», — говорится в сообщении.
В ФАС напомнили, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2%, что должно привести к корректировке стоимости коммунальных услуг на 1,7%. При этом в службе подчеркнули, что речь идет об изменении налогообложения, а не о пересмотре регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно.
С начала февраля 2026 года центральный аппарат ФАС проводит проверки органов регулирования Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа на предмет экономической обоснованности расходов, включенных в тарифы. Плановые проверки также запланированы в Сахалинской области, Псковской области и Республике Удмуртия.
Ранее жители ряда регионов сообщили о резком росте коммунальных платежей. Так, в Красноярске пенсионерка рассказала, что сумма в платежках увеличилась с 4,5 тыс. до 7,5 тыс. руб. В Калининградской области сообщили о счетах за январь в размере около 6,3 тыс. руб., тогда как в декабре сумма составила 3,7 тыс. руб.
В Архангельской области некоторые жители получили платежки на 15–18 тыс. руб, при этом счета за отопление для квартир площадью 60–70 кв. м составили 6–8 тыс. руб. Житель Владивостока сообщил о счетах за отопление в размере 10–12 тыс. руб. за квартиру площадью 52–58 кв. м.
В конце 2025 года президент России Владимир Путин связал рост тарифов ЖКХ с инфляцией. Он при этом отметил, что «самое главное, чтобы они росли в меру».
Путин добавил, что рост тарифов не должен приобретать «стихийный характер», за этим должны следить соответствующие ведомства, включая ФАС и комиссии в регионах.
