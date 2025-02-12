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Суд отказал следствию в домашнем аресте основателя iSpring

Суд отказал следствию в домашнем аресте основателя iSpring Ускова
Суд избрал Юрию Ускову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Основателя iSpring и чиновников районной администрации задержали по подозрению в незаконной распродаже земель
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Юрий Усков (Фото: Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл)

Йошкар-Олинский городской суд Марий Эл избрал основателю IT-компании iSpring Юрию Ускову меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов республики. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК.

Суд не удовлетворил ходатайство следователя, который просил заключить Ускова под домашний арест.

«Постановлением суда отказано в удовлетворении ходатайства следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемый освобожден из-под стражи в зале суда», — говорится в сообщении.

Суд также отказал в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу первого заместителя главы администрации Оршанского муниципального района Марий Эл, обвиняемый освобожден в зале суда.

Следствие попросило отправить основателя iSpring под домашний арест
Общество
Юрий Усков

«Коммерсантъ» и телеграм-канал «Марийская правда» писали, что главу администрации Оршанского района Александра Плотникова и его первого заместителя Ивана Михеева, а также основателя iSpring задержали по подозрению в незаконной распродаже земель. По данным Forbes, речь идет о покупке iSpring на открытых торгах в 2013 году участка под строительство IT-деревни. Ущерб оценили в 20,5 млн руб. Брат предпринимателя Владимир Усков заявил «РИА Новости», что участки приобретались по цене выше рыночной, а прокуратура уже проводила проверку в прошлом году и не нашла нарушений.

В офисе iSpring в Марий Эл прошли обыски. Компания назвала обвинения надуманными и связала их с борьбой против застройки рекреационных территорий в Марий Эл.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и спикер Госдумы Вячеслав Володин поручили разобраться с делом против Ускова.

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Теги
Елена Чернышова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
iSpring Юрий Усков уголовное дело суд Марий Эл
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