Володин поручил разобраться с задержанием основателя ИТ-компании iSpring

Юрий Усков (Фото: Регина Уразаева для РБК)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение главе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву разобраться в обстоятельствах задержания основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова в Марий Эл. Вопрос был поднят на пленарном заседании палаты руководителем фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

«Мы вот только что поддержали Алексея Геннадьевича, поэтому со своей стороны, пожалуйста, направьте обращение как председатель комитета по безопасности тем, кто принял решение в Марий Эл в отношении человека, который многое сделал и создал школу, а ему там вспомнили историю 12-летней давности. Надо разобраться», — заявил Володин (цитата по ТАСС).

ISpring — компания — разработчик решений для корпоративного обучения.

10 февраля в Марий Эл были задержаны глава Оршанского района Александр Плотников, его заместитель Иван Михеев и основатель компании iSpring Юрий Усков. Их подозревают в незаконной продаже земельных участков, по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Следствие считает, что в 2013 году iSpring приобрела участок по заниженной цене, что нанесло государству ущерб в 20,5 млн рублей. Представители компания связывают обвинения с позицией Ускова против застройки рекреационных зон в Йошкар-Оле.

В офисе iSpring прошли обыски. В компании заявили, что действовали в рамках закона, а юристы готовы представить доказательства. Усков отправлен в СИЗО.