Глава района в Марий Эл оказался фигурантом дела iSpring

Главу района в Марий Эл и основателя iSpring заподозрили в распродаже земель

Руководство Оршанского района в Марий Эл и основателя iSpring задержали по делу о незаконной продаже земель. Юрий Усков сообщал об обысках и связывал обвинения с его критикой застройки рекреационных территорий в Йошкар-Оле

Александр Плотников (Фото: plotnikov_orshanka / VK)

Силовики задержали главу администрации Оршанского района Марий Эл Александра Плотникова и его первого заместителя Ивана Михеева, а также основателя компании iSpring Юрия Ускова по подозрению в незаконной распродаже земель, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник и телеграм-канал «Марийская правда».

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, мотивом фигурантов было завладеть рядом участков на территории Оршанского района. Как уточнил собеседник «Коммерсанта», подозреваемые приобретали права собственности по заниженной цене, в результате чего был причинен ущерб на сумму порядка 20,5 млн руб.

Forbes со ссылкой на источник уточнил, что речь идет о покупке iSpring на открытых торгах в 2013 году участка под строительство IT-деревни. Спустя шесть лет там возвели семь домов для программистов и одну многоэтажку.

РБК направил запросы в мэрию Йошкар-Олы и администрацию Оршанского района.

Плотников — уроженец Оренбургской области, по профессии медик, заслуженный врач Марий Эл. Оршанский район возглавил 28 сентября 2017 года. До этого был главой МО «Оршанский муниципальный район», председателем районного собрания депутатов, секретарем местного отделения партии «Единая Россия», директором Оршанской центральной районной больницы, а также сотрудником Республиканской психоневрологической больницы № 1.

10 февраля в пресс-службе iSpring сообщили об обысках в офисе. «Нам стало известно, что обвинения, которые нам предъявляют, связаны с тем, что мы пытались привлечь внимание общественности и активно боролись с застройкой рекреационных территорий в нашем городе [Йошкар-Оле]. Обвинения надуманные, и наши юристы предъявят все необходимые факты, чтобы это доказать», — говорилось в сообщении. Ускова забрали в СИЗО.

Бизнесмен выступал против застройки рекреационных зон в Йошкар-Оле — Дубовой и Сосновой рощ. В городской мэрии исключали негативное воздействие от строительства и обещали сохранить зоны отдыха.

IT-компания iSpring (основное юрлицо ООО «Ричмедиа») была зарегистрирована в 2009 году в Йошкар-Оле. По итогам 2023 года ее выручка составила 2,23 млрд руб., чистая прибыль — 791,61 млн руб. Гендиректор компании — Александр Макеев.