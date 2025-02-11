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Политика ,  
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Компания iSpring сообщила об обысках

Компания iSpring из Марий Эл сообщила об обысках
Forbes и «Осторожно, новости» пишут о задержании основателя компании Юрия Ускова. Обыски связаны с делом о мошенничестве. iSpring считает обвинения надуманными

В офисе iSpring в Марий Эл прошли обыски. Компания опубликовала обращение в телеграм-канале в связи с обысками. Forbes пишет, что задержан основатель iSpring Юрий Усков. Обыски связаны с делом о мошенничестве. О задержании Ускова сообщает также телеграм-канал «Осторожно, новости».

«Сегодня в нашем офисе прошли обыски. Мы никак не ожидали такого, вся наша деятельность всегда была направлена на то, чтобы строить сильный, прозрачный и честный бизнес в стране. Мы создали более 700 рабочих мест для жителей республики, только в прошлом году мы заплатили более 220 млн рублей налогов, активно развиваем образовательные проекты с объемом инвестиций в несколько миллиардов рублей», — говорится в обращении компании.

В районных администрациях Петербурга начались обыски
Политика
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Как рассказал источник Forbes в iSpring, следствие считает, что в 2013 году компания на открытых торгах купила у муниципалитета участок под строительство IT-деревни по заниженной цене.

iSpring связывает обвинения с борьбой против застройки рекреационных территорий в Марий Эл и считает их надуманными.

«Мы уверены, что происходящее связано с активной гражданской позицией нашего основателя, Юрия Ускова. Если вы работали с ним лично, вы знаете, что он не просто неравнодушен, но всегда делает то, во что верит на благо нашей республики. И это может не нравится многим», — заявили там.

В компании заверили, что «всегда строили бизнес честно, в соответствии со всеми законами и на благо города, Республики Марий Эл и страны».

Сам Усков в видеообращении заявил: «Есть вероятность, что меня закроют. Я хочу сказать, что это абсолютно политическая ситуация. Какие-то люди, которым не нравится моя гражданская позиция, связанная с тем, что я против застройки рекреационных территорий в нашем городе. Я всегда максимально честно вел дела. Все у нас всегда было хорошо и по закону. Поэтому правовых оснований для этого нет, это все субъективная политическая история».

Основателя ISpring допросили, после чего задержали на 48 часов, рассказал собеседник издания. По его словам, обыски также прошли у него дома.

РБК обратился за комментарием к Юрию Ускову и в СК по Республике Марий Эл.

ISpring открыла один из первых частных IT-университетов в России в своей родной Йошкар-Оле.

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Елена Чернышова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Марий Эл обыски IT-компания
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