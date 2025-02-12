Следствие попросило отправить основателя iSpring под домашний арест

Ускова задержали по делу о мошенничестве с земельными участками, которые были куплены в 2013 году под IT-деревню, следствие просит отправить его под домашний арест

Юрий Усков (Фото: Регина Уразаева для РБК)

Следствие просит поместить основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, задержанного в Марий Эл по делу о мошенничестве, под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Йошкар-Олинского городского суда, передает ТАСС.

«Вышли с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в суде.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Верховного суда Республики Марий Эл. В управлении СК по региону отказались от комментариев.

О том, что силовики задержали Ускова, а также главу администрации Оршанского района Марий Эл Александра Плотникова и его первого заместителя Ивана Михеева по подозрению в незаконной распродаже земель, накануне сообщили «Коммерсантъ» и «Марийская правда». Против них завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части статьи — десять лет лишения свободы.

По версии следствия, фигуранты хотели завладеть несколькими участками на территории Оршанского района. Подозреваемые приобретали права собственности по заниженной цене, в результате чего был причинен ущерб на сумму порядка 20,5 млн руб., рассказал собеседник «Коммерсанта».

Forbes со ссылкой на источник писал, что речь идет о покупке iSpring на открытых торгах в 2013 году участка под строительство IT-деревни. Спустя шесть лет там возвели семь домов для программистов и одну многоэтажку. Брат Юрия Ускова Владимир заявил «РИА Новости», что участки приобретались по цене выше рыночной, а прокуратура уже проводила проверку в прошлом году и не нашла нарушений.

В iSpring 10 февраля сообщили об обысках в офисе. «Нам стало известно, что обвинения, которые нам предъявляют, связаны с тем, что мы пытались привлечь внимание общественности и активно боролись с застройкой рекреационных территорий в нашем городе [Йошкар-Оле]. Обвинения надуманные, и наши юристы предъявят все необходимые факты, чтобы это доказать», — говорилось в сообщении. Усков выступал против застройки Дубовой и Сосновой рощ в Йошкар-Оле.

iSpring — компания — разработчик решений для корпоративного обучения.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин после этих событий поручил доложить об основаниях возбуждения дела против Ускова и руководства Оршанского района в Марий Эл. Поручение разобраться в обстоятельствах задержания Ускова также отдал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что Усков «многое сделал и создал школу, а ему там вспомнили историю 12-летней давности».