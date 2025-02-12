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Суд арестовал главу строительной компании — генподрядчика Минобороны

Суд арестовал главу стройкомпании — подрядчика Минобороны Астемира Абаева
Астемиру Абаеву грозит до десяти лет колонии, его компания занимается возведением десятков объектов в Дагестане
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Астемир Абаев (Фото: chp_tskhinval / Instagram(входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Хамовнический суд Москвы арестовал А.А. Абаева, карточка дела есть в базе. Речь идет об Астемире Абаеве, руководителе главного военно-строительного управления (ГВСУ) № 4 Военно-строительного комплекса Минобороны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Ходатайство об аресте подало Главное военное следственное управление СК, уточнил источник газеты. По сведениям телеграм-канала Baza, обвинения против Абаева могут быть связаны с деятельностью ГВСУ в Дагестане, где организация занимается строительством более 70 объектов.

Абаеву грозит до десяти лет лишения свободы по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), следует из карточки дела.

Подозреваемому 42 года.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

ГВСУ-4 — генподрядчик Военно-строительного комплекса Минобороны, который, в свою очередь, является структурным формированием и занимается возведением объектов инфраструктуры для развертывания и расквартирования российской армии. В него входит публично-правовая компания «Военно-строительная компания» (ВСК), против которой головное ведомство регулярно подает иски о взыскании долгов и неустоек.

К примеру, за прошлый год сумма исков составила примерно 14 млрд руб., в январе к ним добавились требования еще примерно на 4 млрд руб. Прошлым летом задержали экс-директора ВСК Андрея Белкова (занимал должность до октября 2023-го), его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Работу Белкова курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Сейчас компанию возглавляет Игорь Маковский.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны «ВСК» Дагестан мошенничество
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