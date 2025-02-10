Бывший военпред Минобороны стал фигурантом дел о мошенничестве и взятке
Уголовные дела о мошенничестве и получении взятки возбуждены в отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны, его заключили под стражу, передает РАПСИ со ссылкой на УФСБ по Ростовской области.
По версии обвинения, фигурант причастен к хищению денежных средств при исполнении гособоронзаказа на подшипниковых заводах, в том числе на ООО «10 ГПЗ» в Ростове-на-Дону. «Оперативниками установлено, что подозреваемый согласовал кратное завышение цены специальной подшипниковой продукции, выпускаемой в интересах государственных заказчиков», — заявили в УФСБ.
Ему вменяют ст. 159 (мошенничество) и ст. 290 УК (получение взятки).
РБК направил запрос в управление ФСБ по Ростовской области и на завод «10 ГПЗ».
В конце 2024 года у руководства ООО «10 ГПЗ», а также подшипниковых заводов ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад) и ООО «ГПЗ-2 Тверь» прошли обыски по делу о мошенничестве на 811 млн руб. в отношении должностных лиц ростовского предприятия. Число фигурантов УФСБ не назвала. В ведомстве сообщали о задержании сотрудника безопасности одной из энергетических компаний в сентябре за попытку передать взятку в 20 млн руб. в обмен на прекращение проверки завода.
ООО «10-ГПЗ» зарегистрировано в 2020 году, гендиректор — Александр Дьяченко. Среди учредителей — АО «Кимп» (97%) и Людмила Кулешова (3%). Последняя отчетность опубликована по итогам 2021 года. Тогда выручка завода составила 878,3 млн руб., чистая прибыль — 60,56 млн руб.
С начала прошлого года в рамках дел о коррупции, хищении и злоупотреблении полномочиями произошла серия громких арестов генералов и гражданских служащих Минобороны, а также компаний, выполняющих гособоронзаказ. Одно из таких — о хищении не менее 800 млн руб. в отношении бывшего директора по экономике и финансам «Десятого подшипникового завода» Николая Борисова. СК сообщал о его аресте. По версии следствия, завод заключил свыше 70 договоров на поставки подшипниковой продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса на сумму не менее 1,5 млрд руб., а Борисов похитил не менее 800 млн руб. с помощью необоснованного завышения цен и подлога документов.
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