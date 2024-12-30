Белоусов назначил нового главу подрядчика Минобороны из дела Иванова
Генеральным директором «Военно-строительной компании» (ВСК) Минобороны назначен Игорь Маковский, такое решение принял министр Андрей Белоусов.
Маковскому 52 года, он родился в Семипалатинске. В 1993 году окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище имени Ф.Э. Дзержинского, затем до 1999 года служил в Вооруженных силах, после чего возглавлял «Техпромресурс» (1999–2006), «Региональную энергетическую компанию» (2006–2010). В 2011-м стал главой совета директоров «Европейской промышленной группы», спустя четыре года его избрали гендиректором «Янтарьэнерго» до 2018-го. Затем Маковский работал гендиректором «Россети Центр» вплоть до назначения в ВСК.
Маковский награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
ППК «ВСК» входит в систему военно-строительного комплекса Минобороны России. Компания занимается возведением под ключ жилых домов и микрорайонов, в основном для военнослужащих и их нужд, а также реконструкцией исторических объектов.
Экс-руководитель ВСК Андрей Белков (занимал должность с апреля 2021-го по март 2022 года) был задержан в июле. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 285.4 УК).
Работу Белкова курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) ). Иванову вменяют взятку в размере более 1 млрд руб. Следствие полагает, что он получил ее «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Иванов не признал вину.
За январь—октябрь 2024 года сумма претензий Минобороны к ВСК превысила 13,8 млрд руб. Это в 34 раза больше, чем за весь 2023 год, — 441,3 млн руб.
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