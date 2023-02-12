Появилось фото тектонического разлома от землетрясения в Турции
«Роскосмос» опубликовал снимки района землетрясения в Турции. Один сделан 12 июля 2021 года, второй — 9 февраля, после землетрясения. На фото — окрестности села Тепехан. На новом снимке в центре кадра виден тектонический разлом.
Снимок сделан аппаратом «Канопус-В», уточнили в госкорпорации.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, которые затронули юго-восток Турции и северо-запад Сирии, произошли 6 февраля. За ними последовали повторные подземные толчки, их число составило свыше 140, говорил турецкий вице-президент Фуат Актай.
Природная катастрофа привела к масштабным разрушениям зданий и многочисленным жертвам. Так, в Турции погибли свыше 24 тыс. человек, около 80 тыс. — пострадали. Жертвами землетрясения в Сирии стали более 1 тыс. человек, пострадали более 2 тыс.
По оценке Всемирной организации здравоохранения, последствия землетрясения могли затронуть 23 млн человек в обеих странах. Турецкие власти исследуют обрушившиеся здания, в конструкциях некоторых уже нашли дефекты, ведется расследование, начались поиск и аресты подозреваемых.