«Роскосмос» показал фото тектонического разлома после землетрясения в Турции

Появилось фото тектонического разлома от землетрясения в Турции

«Роскосмос» показал снимки до и после землетрясения в Турции. Жертвами катастрофы стали свыше 20 тыс. человек, десятки тысяч пострадали

Фото: «Роскосмос»

«Роскосмос» опубликовал снимки района землетрясения в Турции. Один сделан 12 июля 2021 года, второй — 9 февраля, после землетрясения. На фото — окрестности села Тепехан. На новом снимке в центре кадра виден тектонический разлом.

Снимок сделан аппаратом «Канопус-В», уточнили в госкорпорации.

На снимках видно, как трещина глубиной около 30 м и шириной примерно 200 м разделила оливковое поле (Фото: «Роскосмос»)

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, которые затронули юго-восток Турции и северо-запад Сирии, произошли 6 февраля. За ними последовали повторные подземные толчки, их число составило свыше 140, говорил турецкий вице-президент Фуат Актай.

Природная катастрофа привела к масштабным разрушениям зданий и многочисленным жертвам. Так, в Турции погибли свыше 24 тыс. человек, около 80 тыс. — пострадали. Жертвами землетрясения в Сирии стали более 1 тыс. человек, пострадали более 2 тыс.

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По оценке Всемирной организации здравоохранения, последствия землетрясения могли затронуть 23 млн человек в обеих странах. Турецкие власти исследуют обрушившиеся здания, в конструкциях некоторых уже нашли дефекты, ведется расследование, начались поиск и аресты подозреваемых.