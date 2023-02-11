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В Турции арестовали восемь человек из-за дефектов в обрушившихся зданиях

В Турции арестовали восемь человек из-за дефектов в обрушившихся при землетрясении зданиях
В результате землетрясений в Турции и Сирии погибли свыше 20 тыс. человек, обрушились более 6,5 тыс. зданий. Прокуратура проводит расследование на основании обнаруженных в зданиях дефектов, задержаны уже восемь человек

В Турции арестовали восемь человек из-за дефектов в обрушившихся зданиях
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Восемь человек арестованы в турецкой провинции Шанлыурфа в рамках начатого прокуратурой расследования по строительным дефектам, обнаруженным в обрушившихся в результате землетрясения зданиях, передает Anadolu.

По данным агентства, среди задержанных есть подрядчики строительных организаций. «В рамках следствия продолжаются задержания и допросы», — пишет Anadolu.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ними последовала серия более слабых подземных толчков. В результате в Турции погибли свыше 20 тыс. человек, еще 80 тыс. получили ранения. Разрушены оказались около 6,5 тыс. зданий. 10 февраля турецкая прокуратура подтвердила, что как минимум в одной провинции (Шанлыурфа), пострадавшей от землетрясения, дома массово строились с нарушениями.

После завершения поисково-спасательных работ в Шанлыурфе (столица одноименной провинции) были созданы три комиссии, куда вошли представители прокуратуры и полиции, а также эксперты. «На основании наших первоначальных исследований мы обнаружили серьезные дефекты материала», — рассказал газете Duvar член группы, преподаватель факультета гражданского строительства Харранского университета Касым Мермерташ. Еще предстоит провести лабораторные тесты, однако уже сейчас видно, что состав песка и гравия в бетоне не соответствует требованиям, указывал он.

Al Jazeera также отмечала, что значительная часть новых домов в Турции строится без учета норм сейсмической безопасности. «Причиной таких разрушений является отсутствие надзора, поскольку процесс строительства превратился в инструмент зарабатывания денег. Некоторые здания разваливались на две части, что показывает, насколько некачественными были стройматериалы», — цитирует Bloomberg слова главы филиала Палаты архитекторов Турции в Анкаре Тезкана Каракуса Джандана.

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Вечером 10 февраля в аэропорту Стамбула полицией был задержан глава подрядной компании, строившей один из обрушившихся жилых комплексов — ЖК «Ренессанс» в Атакье, провинция Хатай. Это 12-этажное здание при землетрясении обрушилось целиком на одну сторону, задев соседние строения, в результате чего, по оценкам спасателей, под завалами могли оказаться до 1 тыс. человек. Глава компании пытался покинуть Турцию с крупной суммой денег, однако вместо этого его поместили под арест.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Турция задержания здания обрушение землетрясение
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