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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Число погибших при землетрясении в Турции превысило 24,6 тыс. человек

Вице-президент Турции Октай: при землетрясении погибли более 24,6 тыс. человек
В Турции разыскивают 131 подозреваемого в нарушении строительства домов, разрушенных при землетрясении. Подрядчика одного из рухнувших ЖК уже задержали в аэропорту Стамбула
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

При землетрясении в Турции погибли 24 617 человек, заявил вице-президент республики Фуат Октай, передает агентство Anadolu.

Он добавил, что правоохранительные ведомства разыскивают 131 подозреваемого в нарушении правил строительства домов, которые обрушились при землетрясении. Один из них арестован, на 113 человек вынесены решения о задержании.

Специалисты обследовали 171,8 тыс. зданий в десяти провинциях Турции, более 120 тыс. секций в 24,9 тыс. зданий разрушены, сильно повреждены или подлежат немедленному сносу, рассказал накануне министр градостроительства Мурат Курум.

Землетрясение в Турции произошло в начале недели, 6 февраля — в 4:17 и 13:24 по местному времени (совпадает с мск). Магнитуда подземных толчков составила 7,7 и 7,6 соответственно. Утром следующего дня землетрясение продолжилось с магнитудой 5,4.

Турецкие прокуроры ранее обнаружили серьезные дефекты в конструкциях зданий, разрушенных при землетрясении. Как пояснил профессор Касым Мермерташ, состав песка и гравия в бетоне не соответствовал нормам: куски гравия не должны были превышать 3 см, однако в некоторых случаях обнаруженные куски были «размером с кулак». Ученый подчеркнул, что материал с такими характеристиками сильно снижает прочность бетона.

В стамбульском аэропорту уже задержали подрядчика строительства разрушенного в результате землетрясения 12-этажного жилого комплекса «Ренессанс» в Антакье (провинция Хатай) Яшара Джошкуна, полностью разрушенного при землетрясении. Здание целиком опрокинулось на одну сторону, задев стоящие рядом строения. Под его обломками, по оценкам спасателей, могли оказаться до тысячи человек.

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В ВОЗ предупредили, что из-за «ужасных условий» содержания выживших при землетрясении могут стать причиной новых жертв, соизмеримых с количеством человек, погибших при самом землетрясении. Там указали на серьезные проблемы с водой, светом, связью, топливом и другими «основами жизни» для пострадавших.

«Существует реальная опасность увидеть вторичную катастрофу, которая может причинить вред большему количеству людей, чем первоначальная катастрофа», — отметил представитель департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на инциденты Роберт Холден.
 



 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Турция землетрясение
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