Минздрав Сирии сообщил о 1300 жертвах землетрясения

Минздрав Сирии сообщил о росте числа жертв землетрясения до 1387

Фото: White Helmets / Reuters

В Сирии при землетрясении погибли 1387 человек, пострадали 2326, сообщает агентство SANA со ссылкой на Минздрав страны.

8 февраля власти сообщили о 1262 жертвах и 2285 раненых. Британская газета The Guardian без указания источника написала о 3377 погибших.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия более слабых подземных толчков. В Турции число погибших, по последним данным, превысило 19 тыс., пострадали почти 80 тыс. человек.

Министр муниципального управления Сирии, глава Высшего комитета по вопросам чрезвычайной помощи Хусейн Махлюф заявил, что почти 300 тыс. жителей страны были вынуждены покинуть свои дома.

ЕС пообещал выделить Сирии €3,5 млн для помощи пострадавшим.