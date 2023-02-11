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В ВОЗ указали на риск «вторичной катастрофы» после землетрясения в Турции

ВОЗ предупредила о риске «вторичной катастрофы» после землетрясения в Сирии и Турции
Многие люди после землетрясений в Турции и Сирии остаются на улицах «в ужасных условиях», что может привести к большим жертвам, чем непосредственно при подземных толчках, указал представитель ВОЗ
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Многие выжившие после крупнейшего землетрясения в Турции находятся на открытом воздухе и «в ужасных условиях», что может привести к жертвам, соизмеримым количеству погибших при самом землетрясении. Об этом заявил СNN представитель департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на инциденты Роберт Холден.

По его словам, многие выжившие испытывают серьезные проблемы с водой, топливом, электричеством, связью и другими «основами жизни». «Существует реальная опасность увидеть вторичную катастрофу, которая может причинить вред большему количеству людей, чем первоначальная катастрофа, если мы не будем двигаться с тем же темпом и интенсивностью, что и в поисково-спасательной части», — отметил Холден.

Кроме этого, как указывает CNN, проблемы усугубляются тем фактом, что температура воздуха в пострадавших от землетрясения районах как в Турции, так и в Сирии находится на более низких уровнях, чем бывает обычно. Например, в сирийском Алеппо минимальная температура в эти выходные составит от минус 3 до минус 2 градусов, тогда как обычно февральская температура составляет 2,5 градуса тепла.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия более слабых подземных толчков. По последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тыс. человек, более 80 тыс. пострадали. Разрушено около 6,5 тыс. зданий. В Сирии число жертв составило 3553 человека. Минздрав страны сообщил о гибели 1387 человек, 2166 погибли на неподконтрольных Дамаску территориях, сообщает Anadolu.

Ранее о том, что в Сирии может начаться эпидемия из-за нехватки продовольствия и чистой воды после землетрясения, предупреждал представитель регионального отделения ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Аммар Аммар. «Мы опасаемся возникновения эпидемии, которая может затронуть миллионы людей, если мы сейчас не примем меры», — говорил он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Турция Сирия ВОЗ эпидемия
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