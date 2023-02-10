В Турции задержали архитектора разрушенного при землетрясении ЖК

В Турции задержали архитектора и подрядчика разрушенного при землетрясении жилого дома

Мехмет Яшар Джошкун (Фото: gundemedairhs / Twitter)

Турецкая полиция задержала в аэропорту Стамбула Мехмета Яшара Джошкуна — архитектора и подрядчика строительства разрушенного в результате землетрясения 12-этажного жилого комплекса «Ренессанс» в Антакье (провинция Хатай), передает Hurriyet. Издание указывает, что он пытался покинуть страны с деньгами.

Sabah называет ЖК «Ренессанс» одной из самых роскошных местных резиденций. Стоимость квартир в ней варьировалось от 1,5 млн до 3 млн турецких лир. Комплекс оказался полностью разрушен в результате произошедшего в Турции 6 февраля землетрясения.

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