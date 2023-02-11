Власти Турции сравнили силу землетрясения со взрывом 500 атомных бомб

Землетрясения в Турции и Сирии затронули обширные площади и унесли жизни более 20 тыс. человек. Представитель турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям сравнил высвобожденную в результате энергию с мощностью 500 атомных бомб

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Землетрясение на юго-востоке Турции сопоставимо со взрывом 500 ядерных бомб, заявил журналистам глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар, передает Anadolu.

«Продолжительность первого землетрясения составила 65 секунд, имело разрушительный эффект. Второе землетрясение оказывало разрушительное воздействие в течение 45 секунд. Регион сильно трясло в течение примерно 2 минут. Энергия, высвобожденная в результате землетрясения магнитудой 7,7 равносильна энергии от 500 атомных бомб», — сказал Татар.

Ранее турецкий ученый-геофизик Ахмет Эрджан в интервью газете Duvar также сравнивал землетрясение со взрывом сотен ядерных бомб. По его словам, в радиусе 200 км от эпицентра в ближайшие два-три года могут случиться мощнейшие афтершоки.

Haber7 писал, что землетрясение высвободило энергию, эквивалентную крупнейшему в мире ядерному взрыву, когда СССР в 1961 году испытывал «Царь-бомбу», чья мощность в 3,3 тыс. раз превышает мощность американской бомбы, сброшенной на Хиросиму (58 мегатонн против 13 килотонн).

Video

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ними последовала серия более слабых подземных толчков. По последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тыс. человек, более 80 тыс. пострадали. Разрушено около 6,5 тыс. зданий. В Сирии число жертв составило 3553 человека. Минздрав страны сообщил о гибели 1387 человек, 2166 погибли на неподконтрольных Дамаску территориях.

В то же время в ВОЗ указали, что многие выжившие после землетрясения находятся на открытом воздухе и «в ужасных условиях», что может привести к жертвам, соизмеримым количеству погибших при самом землетрясении. Кроме этого, как указывает CNN, проблемы усугубляются тем фактом, что температура воздуха в пострадавших от землетрясения районах как в Турции, так и в Сирии находится на более низких уровнях, чем бывает обычно.