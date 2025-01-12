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Напавшего на школу в Курске подростка арестовали

Суд отправил в СИЗО 16-летнего жителя Курска, который с молотком напал на школу № 54. По версии следствия, подросток планировал поджечь здание. Хинштейн называл его мотивом сложные отношения с одной из учениц
Фото: school54kur / VK
Фото: school54kur / VK

16-летнего жителя Курска заключили под стражу по делу о покушении на теракт после нападения на школу № 54, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Ему вменили ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Утром 10 января подросток разбил молотком окна припаркованного рядом со школой автомобиля, повредил стекла входной двери образовательного учреждения и скрылся. Предварительно, он планировал поджечь здание, никто не пострадал.

«По ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СК.

Подросток ворвался в школу с молотком, двумя ножами и жидкостью для розжига, в шляпе и балаклаве. Его не смог остановить дежуривший на входе охранник. По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, все случившееся заняло порядка двух минут. Молодого человека задержали на территории дачного массива СНТ «Мичуринец», расположенного в 4 км от школы.

В Курске завели дело на подростка, пытавшегося поджечь школу
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Охранник нажал тревожную кнопку, правоохранители прибыли на место происшествия через четыре минуты. По словам Хинштейна, нападавший — ученик другого образовательного учреждения, однако ранее он учился в школе № 54. Он назвал мотивами подростка сложные отношения с одной из учениц. Школьник не попадал ранее в поле зрения полиции и психологов, но готовился к этому нападению.

Хинштейн назвал произошедшее «серьезным сигналом» и анонсировал проверку обеспечения безопасности всех школ в Курске и работы ООО «ЧОП «Содействие», которое занимается охраной школы № 54.

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Россия Курская область нападение подросток арест Следственный комитет Школа Курск
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В Курске завели дело на подростка, пытавшегося поджечь школу
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