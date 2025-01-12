Напавшего на школу в Курске подростка арестовали
16-летнего жителя Курска заключили под стражу по делу о покушении на теракт после нападения на школу № 54, сообщили в пресс-службе регионального СК.
Ему вменили ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Утром 10 января подросток разбил молотком окна припаркованного рядом со школой автомобиля, повредил стекла входной двери образовательного учреждения и скрылся. Предварительно, он планировал поджечь здание, никто не пострадал.
«По ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СК.
Подросток ворвался в школу с молотком, двумя ножами и жидкостью для розжига, в шляпе и балаклаве. Его не смог остановить дежуривший на входе охранник. По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, все случившееся заняло порядка двух минут. Молодого человека задержали на территории дачного массива СНТ «Мичуринец», расположенного в 4 км от школы.
готовился к этому нападению.
Хинштейн назвал произошедшее «серьезным сигналом» и анонсировал проверку обеспечения безопасности всех школ в Курске и работы ООО «ЧОП «Содействие», которое занимается охраной школы № 54.
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