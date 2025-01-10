Безопасность школ Курска проверят после прорыва в здание подростка с молотком

Хинштейн заявил о проверке всех школ Курска после нападения подростка

Александр Хинштейн (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Росгвардия, УМВД и ГУМЧС проверят обеспечение безопасности всех школ в Курске после того, как подросток сумел ворваться с молотком в одну из них, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Этим вопросом займемся детально и скрупулезно», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Хинштейна, ЧП не означает, что все курские общеобразовательные учебные учреждения никак не защищены, однако родители должны быть «твердо уверены» в безопасности своих детей.

Кроме того, органы проведут проверку и непосредственно частной охранной организации ООО «ЧОП «Содействие», с которой заключены договоры на охрану некоторых городских школ, в том числе той, в которой ранее случилось происшествие, добавил Хинштейн.

Утром 10 января в школу № 54 в Курске ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках, в сумке при себе у него были два ножа и жидкость для розжига. Дежуривший на входе охранник не смог остановить школьника.

За две минуты подросток разбил окно в коридоре, стекло входной двери и выскочил на улицу. Убегая, он бросил свою сумку. Полиция задержала его в 4 км от учебного учреждения, на территории дачного массива СНТ «Мичуринец».

Позднее подросток признался, что готовился к поджогу школы.