Хинштейн заявил о проверке всех школ Курска после нападения подростка
Росгвардия, УМВД и ГУМЧС проверят обеспечение безопасности всех школ в Курске после того, как подросток сумел ворваться с молотком в одну из них, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Этим вопросом займемся детально и скрупулезно», — написал он в своем телеграм-канале.
По словам Хинштейна, ЧП не означает, что все курские общеобразовательные учебные учреждения никак не защищены, однако родители должны быть «твердо уверены» в безопасности своих детей.
Кроме того, органы проведут проверку и непосредственно частной охранной организации ООО «ЧОП «Содействие», с которой заключены договоры на охрану некоторых городских школ, в том числе той, в которой ранее случилось происшествие, добавил Хинштейн.
Утром 10 января в школу № 54 в Курске ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках, в сумке при себе у него были два ножа и жидкость для розжига. Дежуривший на входе охранник не смог остановить школьника.
За две минуты подросток разбил окно в коридоре, стекло входной двери и выскочил на улицу. Убегая, он бросил свою сумку. Полиция задержала его в 4 км от учебного учреждения, на территории дачного массива СНТ «Мичуринец».
Позднее подросток признался, что готовился к поджогу школы.
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