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Общество ,  
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Хинштейн заявил о проверке всех школ Курска после нападения подростка

Безопасность школ Курска проверят после прорыва в здание подростка с молотком
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Росгвардия, УМВД и ГУМЧС проверят обеспечение безопасности всех школ в Курске после того, как подросток сумел ворваться с молотком в одну из них, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. 

«Этим вопросом займемся детально и скрупулезно», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Хинштейна, ЧП не означает, что все курские общеобразовательные учебные учреждения никак не защищены, однако родители должны быть «твердо уверены» в безопасности своих детей.

Кроме того, органы проведут проверку и непосредственно частной охранной организации ООО «ЧОП «Содействие», с которой заключены договоры на охрану некоторых городских школ, в том числе той, в которой ранее случилось происшествие, добавил Хинштейн.

В Курске в школу ворвался подросток с ножами и жидкостью для розжига
Общество
Фото:Руслан Яроцкий / URA.RU / Global Look Press

Утром 10 января в школу № 54 в Курске ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках, в сумке при себе у него были два ножа и жидкость для розжига. Дежуривший на входе охранник не смог остановить школьника.

За две минуты подросток разбил окно в коридоре, стекло входной двери и выскочил на улицу. Убегая, он бросил свою сумку. Полиция задержала его в 4 км от учебного учреждения, на территории дачного массива СНТ «Мичуринец». 

Позднее подросток признался, что готовился к поджогу школы.

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Персоны
школы Александр Хинштейн Курск Курская область охрана
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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