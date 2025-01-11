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Общество ,  
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В Курске завели дело на подростка, пытавшегося поджечь школу

Следственный комитет возбудил уголовное дело против подростка, которого подозревают в попытке поджечь здание школы в Курске, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства в телеграм-канале.

«Возбуждено уголовное дело в отношении шестнадцатилетнего жителя Курска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта)», — говорится в сообщении. Если подозреваемого признают виновным, ему может грозить до 15 лет лишения свободы за неоконченное преступление.

По данным следствия, утром 10 января школьник разбил молотком окна одной из машин, которая была припаркована около школы № 54, а также стекла входной двери школы, после чего скрылся. Следствие полагает, что подросток собирался также поджечь здание.

Ведомство намерено попросить суд арестовать юношу.

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Александр Хинштейн

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее писал, что парень был в шляпе и балаклаве, а помимо молотка у него в сумке нашли два ножа и жидкость для розжига.

Охранник школы не смог остановить мальчика, он разбил окно в коридоре, стекло входной двери и выбежал на улицу. Полиция задержала его в 4 км от учебного учреждения, на территории дачного массива СНТ «Мичуринец». Позднее подросток признался, что готовился к поджогу школы. По словам Хинштейна, к этому поступку мальчика подтолкнули сложные отношения с одной из учениц школы.

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Теги
Курск Школа поджог подросток уголовное дело
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Хинштейн заявил о проверке всех школ Курска после нападения подростка
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В Курске в школу ворвался подросток с ножами и жидкостью для розжига
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Подросток из Курска признался, что готовился к поджогу школы
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