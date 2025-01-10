В Курске в школу ворвался подросток с ножами и жидкостью для розжига

К такому поступку 16-летнего подростка подтолкнули сложные отношения с ученицей этой школы. В Курске проведут проверку обеспечения безопасности школ

Фото: Руслан Яроцкий / URA.RU / Global Look Press

В школе № 54 Курска произошло ЧП — туда ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках, в сумке при себе у него были два ножа и жидкость для розжига. Никто не пострадал, подросток задержан, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Убегая, он также бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Все происшествие заняло не более двух минут», — рассказал он.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место через четыре минуты после того, как охранник нажал кнопку тревожной сигнализации. Школьник к тому моменту скрылся, но его задержали позднее на территории дачного массива СНТ «Мичуринец».

«Личность нарушителя установлена — это ученик другой школы, 2008 года рождения. Ранее он также здесь учился. По предварительной информации, на столь экстраординарный поступок его толкнули сложные отношения с ученицей школы № 54. В поле зрения психологов и полиции он никогда прежде не попадал», — рассказал Хинштейн.

Губернатор прибыл на место происшествия и пообщался с директором школы и охранником. Случившееся он назвал «серьезным сигналом» и пообещал провести проверку обеспечения безопасности всех школ города.

«В то же время хочу подчеркнуть: ни в коем случае не следует нагнетать тревожность. Сегодняшнее происшествие отнюдь не означает, что все курские школы никак не защищены. Однако родители должны быть твердо уверены в безопасности своих детей. Из случившегося обязательно будут сделаны серьезные выводы, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось», — заключил он.

16 сентября 2024 года ученик седьмого класса школы № 68 в Челябинске напал на одноклассников. Мальчик принес нож, молоток и муляж пневматического пистолета, нападение произошло на перемене после первого урока. Ранения получили две девочки, мальчик и 57-летняя учительница. Детей доставили на лечение в Москву.

Следователи выяснили, что школу охраняли формально — там не были подключены рамка металлоискателя и турникет.